Attualità | 23 febbraio 2026, 09:47

Piazza Europa, le opposizioni compatte chiedono di sospendere il Consiglio comunale di questa sera

Continua il presidio dell’area da parte dei cittadini per evitare il taglio dei cedri. I gruppi di minoranza sollecitano la Giunta a fermare anche il cantiere, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato previsto il prossimo 5 marzo

Piazza Europa, le opposizioni compatte chiedono di sospendere il Consiglio comunale di questa sera

Piazza Europa è ormai non solo più teatro del dibattito, ma è diventata teatro dello scontro in città. Questa mattina, verso le sei, sono iniziati i lavori di allestimento del cantiere per il taglio dei dieci cedri presenti nell’area. Ma, allo stesso tempo, l’Associazione Di Piazza in Piazza e il Comitato SOS Cedri, i cittadini e i consiglieri comunali delle opposizioni, hanno iniziato a presidiare la zona per ostacolare l’intervento. 

Da tutti i gruppi di opposizione da destra a sinistra (Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni, Indipendenti, Forza Italia, SìAmo Cuneo, Gruppo Lauria, Fratelli d’Italia e Lega Nord) è poi partita la richiesta ufficiale al presidente del Consiglio comunale, Marco Vernetti, di sospendere la seduta in programma questa sera alle 17. 

Infatti, pur non essendo un tema all’ordine del giorno, è prevista la presenza nutrita di molte persone contrarie all’abbattimento degli alberi e gli stessi consiglieri delle minoranze hanno annunciato forme di protesta. Ma il clima di tensione che si respira in città è palpabile e c’è il rischio che possa degenerare. 

Gli stessi gruppi di opposizione hanno anche chiesto alla Giunta di fermare il cantiere in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva cautelare d’urgenza riguardante l’intervento, con l’udienza fissata per il prossimo 5 marzo.    

s.pe.

