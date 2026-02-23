"Pericolosa la mancanza di illuminazione sulla scala tra viale Vittorio Veneto e piazza Unità d’Italia"

I Consiglieri comunali Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia hanno presentato un’interrogazione al Sindaco di Mondovì in merito alla mancanza di illuminazione pubblica della scaletta pedonale che collega via Vittorio Veneto con piazza Unità d’Italia.

Il percorso rappresenta un collegamento diretto tra due zone centrali della città ed è quotidianamente utilizzato da numerosi cittadini e cittadine di ogni età. La presenza della scaletta favorisce inoltre la mobilità pedonale e contribuisce a ridurre l’utilizzo dell’auto per brevi spostamenti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità urbana.

Attualmente, tuttavia, il tratto risulta privo di un adeguato impianto di illuminazione pubblica. Nelle ore serali e nei mesi invernali, quando le ore di luce sono ridotte, la scarsa visibilità rende il percorso potenzialmente pericoloso, aumentando il rischio di cadute o situazioni di insicurezza.

"L’illuminazione degli spazi pubblici – sottolineano i Consiglieri – rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione e tutela della sicurezza urbana. È dovere dell’Amministrazione garantire condizioni adeguate di sicurezza e fruibilità lungo i percorsi pedonali cittadini".

Con l’interrogazione, i firmatari chiedono al Sindaco se l’Amministrazione sia a conoscenza della situazione, se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici per valutare l’installazione di un impianto di illuminazione e se sia previsto un intervento in tempi brevi per la messa in sicurezza della scaletta. In caso contrario, domandano di conoscere le eventuali motivazioni ostative.

L’auspicio è che si possa intervenire rapidamente con l’installazione di punti luce adeguati, migliorando così la qualità urbana e la sicurezza percepita in un’area centrale e frequentata della città.