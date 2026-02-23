Successo per lo spettacolo dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia a Marene

Successo per lo spettacolo teatrale andato in scena ieri a Marene dedicato ai bambini della scuola dell’Infanzia, accompagnati dalle loro famiglie e ovviamente dai nonni. Al termine le mamme e le Suore della Scuola Materna hanno preparato per tutti una buona merenda.

La Compagnia Il teatro nel Baule di Napoli ha concluso la trasferta in provincia di Cuneo dove ha presentato lo spettacolo teatrale "La scatola".

La scatola è il nido, il luogo sicuro, lo spazio conosciuto. Fuori c’è l’altro, c’è tutto il mondo. E delle volte il mondo fa paura, o forse sono io ad avere paura del mondo? Una storia d’amicizia che parla del prendersi cura di chi ancora non è pronto a confrontarsi con il mondo, una storia d’attesa che racconta della pazienza dell’amore che sa aspettare il momento giusto per l’altro.

Ogni bambino si trova a vivere l’esperienza del distacco e sappiamo quanto è importante l’accoglienza che riceve in un nuovo ambiente, come possono essere i nidi e gli asili.

Lo spettacolo è stato proposto in stretta collaborazione con la Scuola Materna Santa Teresa del Bambin Gesù di Marene. Questo ed altri appuntamenti sono stati realizzati grazie alla preziosa collaborazione e sotto la direzione artistica di Onda Teatro che, da poco, ha unito le forze con la Compagnia "Il Melarancio" ed il Teatro Popolare Europeo di Torino nel nuovo Centro di produzione Dispari Teatro.