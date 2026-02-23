Bra, la grande festa dell’Avis, tra solidarietà e amicizia nel 79° anniversario di fondazione (FOTO)

Domenica 22 febbraio, fedele ad un appuntamento che dura ormai da 79 anni, l’Avis di Bra ha festeggiato la donazione del sangue come fondamentale elemento di vita. È un appuntamento che ha coinvolto anche i gruppi di Narzole, Cervere, Pocapaglia e Sommariva Perno, oltre all’Aido. Tutte realtà attive nel panorama locale, forti di centinaia di iscritti, a dimostrazione di come la solidarietà sia un valore che si fa concreto sul territorio.

Innanzitutto il ritrovo in mattinata nella parrocchia Beata Vergine del Buon Consiglio a Macellai (frazione di Pocapaglia), dove è stata celebrata la Santa Messa nel ricordo degli avisini che non ci sono più e con la benedizione dei riconoscimenti da destinare ai soci benemeriti.

Di fronte alla vasta assemblea, don Marco Bevione ha parlato dell’importanza del dono e del donarsi, del rendere grazie e dell’urgenza di ampliare l’orizzonte di generosità a favore del prossimo. Un momento di forte coesione e riconoscimento per tutti coloro che ogni anno contribuiscono a garantire una risorsa preziosa per la comunità.

Altro momento solenne è stato quello che si è svolto presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, dove c’è stato il benvenuto del presidente dell’Avis Bra, Armando Verrua, per un evento che ha richiamato tanti avisini all’assemblea ordinaria.

Un anno intenso, fatto di persone prima ancora che di numeri. È questo il messaggio emerso con forza durante l’appuntamento in cui l’associazione ha raccontato ai soci e alla città i risultati del 2025 e gli obiettivi del 2026, tra promozione, scuola, sport, cultura e, naturalmente, donazione di sangue e plasma.

Prima del pranzo sociale, hanno portato il saluto le autorità civili, gli amministratori comunali ed esponenti di associazioni locali votate alla solidarietà. Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’Avis per la comunità. Un gruppo presente non solo in sede, ma anche nelle piazze, nelle strade, nelle scuole, sempre con la missione di avvicinare nuovi donatori in questa battaglia a favore della vita.

In chiusura, spazio al momento più emozionante: la premiazione di donatori e donatrici di breve, medio e lungo corso con una menzione speciale per il presidente del sodalizio Armando Verrua, che ha steso il braccio ben 275 volte, alternando raccolte di sangue intero e di plasma, ponendosi come punto di riferimento per le nuove generazioni. «Donare il sangue è un’esperienza di amore senza eguali», ha detto l’uomo del record di generosità.

Un percorso, quello degli avisini di oggi e di ieri, fatto in silenzio, con costanza e con la consapevolezza di compiere un gesto di fondamentale importanza per tante persone, contribuendo a salvare vite e a supportare la comunità in situazioni di emergenza.

E allora ecco l’elenco dei “super donatori” e delle “super donatrici”, che sono stati meritatamente applauditi e fotografati dal socio Maurizio Mangino.

Distintivo in rame (8 donazioni)

Amine Saadia (Cervere); Antonenka Maryia (Roreto di Cherasco); Aragno Valentina (Settimo Torinese); Beretta Marco (Bra); Bergesio Rosa (Narzole); Caffaratti Fabrizio (Bra); Contratto Monica (Narzole); Coringrato Giovanni (Bra); Curreli Federica (Bra); De Michele Francesca (Bra); De Pace Elettra (Cherasco); Degiovanni Cristina (Bra); Dotta Martina (Narzole); Enria Eleonora (La Morra); Ferrero Giulia (Bra); Ferretti Chiara (Narzole); Fornaseri Federico (Narzole); Franco Silvio (Pocapaglia); Galesi Simone (Bra); Gambera Fabio (Narzole); Gurra Arben (Bra); Ippolito Andrea (Sommariva del Bosco); Marcovà Margita (Bra); Marku Altin (Bra); Marotta Domenico (Bra); Martiniani Alessio (Roddi); Masante Luca (Bra); Matia Oltion (Bra); Mellacca Marco (Sanfrè); Mendez Rodolfo Martin (Bra); Nocera Antonio (Cherasco); Pagliasso Mauro (Cherasco); Panero Ivan (Sanfrè); Paolucci Luca (Santa Vittoria); Porro Diego (Narzole); Rigamonti Grassini Elisabetta (Cherasco); Riina Giovanni (Bra); Taricco Marta (Narzole); Tibaldi Alberto (Pocapaglia); Timossi Matteo (Morano Po); Torta Gianluca (Bra); Tortore Eugenio (Bra); Vizio Denis (Narzole); Zorgnotti Francesca (Pocapaglia).

Distintivo in argento (16 donazioni)

Alfieri Luca (Bra); Borra Matteo (Sommariva del BOSCO); Bruno Sabina (Cervere); Cagnazzo David (Bra); Capriolo Alessandro (Bra); Carena Alberto (CERVERE); CIMA Vanessa (Bra); Dellatorre Italo (Narzole); Dotta Luca (Narzole); Dotta Michela (Narzole); Filincieri Gilda (Bra); Gega Artan (Bra); Gerbaldo Sonia (Cherasco); Girello Franco (Sanfrè); Governatori Michele (Sanfrè); Matak Dinka (Bra); Operti Valerio (Bra); Panero Erik (Sanfrè); Pirotta Marco (Bra); Piu Paola (Bra); Prezioso Damiano (Bra); Proietti Silvio (Bra); Rontu Ecaterina (Bra); Rossetti Caterina (Bra); Testa Gianluca (Cervere); Torta Alessia (Narzole); Trichkovski Borche (Narzole); Venere Demetra (Bra); Vertucci Valentina (Bra); Wiesbauer Doris Maria (Bra); Zanella Fabio (Bra); Zavaglia Barbara (Bra).

Distintivo in argento dorato (24 donazioni)

Banchio Cristina (Bra); Benedetto Kevin (Sommariva del Bosco); Berrino Claudio (Sanfrè); Bertolusso Danilo (Sommariva Perno); Bombino Noemi (Sanfrè); Busso Marina (Bra); Costantino Luca (Cervere); Forzinetti Mauro (Cervere); Frigerio Riccardo (Bra); Furno Fabio (Bra); Gallino Franco (Bra); Gallio Nicola (Dogliani); Giuliano Alessio (Bra); La Francesca Carlo (Santa Vittoria); Marengo Massimo (Cherasco); Melotti Daniela (Cervere); Olivieri Alessio (Bra); Ometto Letizia (Bra); Pallaro Diego (Narzole); Pecchenino Elisa (Narzole); Pronestì Mattia (Sommariva Perno); Rinero Fabrizio (Cervere); Riva Fabrizio (Salmour); Silvestri Agatino Marco (Bra); Talarico Giuseppe (Bra); Tibaldi Flavio (Bra); Tomaino Enrico (Bra); Valeri Giuseppe (Sommariva Perno); Vergnano Angela (Bra); Viglione Elsa (Bra); Wolinsky Charles Zoltan (Bra).

Distintivo in oro (50 donazioni)

Acatte Giorgio (Sanfrè); Baietta Luana (Roddi); Bonomelli Omar (Sanfrè); Busso Roberto (Bra); Malena Silvio (Bra); Marengo Sergio (Narzole); Mocci Stefano (Bra); Morello Francesco (Roreto di Cherasco); Panero Dario (Sanfrè); Petito Elena (Sommariva del Bosco); Polizzi Gian Piero (Bra); Rinero Patrizia (Bra); Sevega Bruno (Cervere); Trifoglie Filippo (Bra); Vaira Alessandro (Bra).

Distintivo in oro con rubino (75 donazioni)

Allocco Alberto (Bra); Amatruda Orlando (Pocapaglia); Ascheri Luigi (Bra); Cane Aurelio (Bra); Dallorto Mauro (Pocapaglia); De Faveri Alessandro (Cherasco); Madeddu Renzo (Sanfrè); Massena Francesco (Bra); Panero Marco (Narzole); Patrito Gianni (Bra); Tallone Maddalena (Sanfrè); Verrua Michele (Bra).

Distintivo in oro con smeraldo (100 donazioni)

Carena Pierfranco Ivo (Bra); Costantino Paolo (Cervere); Fiorini marco (Bra); Garelli Roberto (Sommariva del Bosco); Gerbaldo Roberto (Bra); Gotta Giorgia (Bra); Panero Mario (Narzole).

Stella d’oro (125 Donazioni)

Asteggiano Livio (Cervere); Bruno Alberto (Bra); Castagno Valter (Bra).

Goccia d’oro (150 Donazioni)

Bertolusso Roberto (Bra); Piu Gianluca (Bra); Raimondi Pietro (Cherasco).

Fiore d'oro (275 donazioni)

Verrua Armando (Bra).

Targhe di fine attività (70 anni d’età nel 2025 e almeno 25 donazioni in totale)

Barosi Alessandro (Dogliani); Bonetto Michele (Bra); Bonino Domenico (Bra); Cabutto Osvaldo (Roreto di Cherasco); Chessa Giovanni Franco (Bra); Chiavazza Sergio (Bra); Chiesa Francesco (Bra); Cortese Mario (Genola); Cravero Anna Maria (Bra); Galvagno Bruno (Bra); Gualandi Albino (Bra); Madeddu Renzo (Sanfrè); Massaro Michele (Narzole); Meloni Sisinnia (Bra); Mercurio Maria Grazia (Bra); Procopio Maria Rosa (Bra); Tallone Gianfranco (Bra); Taricco Antonio (Bra).

Complimenti a tutti con l’auspicio che possano essere d’esempio per tante persone.