Al Toselli continua la rassegna di teatro piemontese: sabato in scena "Vate fidè di bacialè"

Sabato 28 febbraio un gradito ritorno al teatro Toselli con "J’amis" del teatro di Carmagnola che presenteranno la commedia “Vate fidè di bacialè”.

La dottoressa Francesca Busia, titolare di un piccolo negozio di borgata, erboristeria e all’occorrenza farmacia, si trova a dover affrontare ogni giorno mille difficoltà a causa del figlio Oreste, cresciuto molto di gamba, ma ben poco di testa ed alla cognata Magna Teresa, sorella del suo defunto marito, che contrasta in ogni occasione Francesca.

A complicare tutto ci si mette pure il giardiniere Giuvanin, che con la complicità della cameriera Addolorata, decide di aprire un’attività particolare complicando tutto

La rassegna “El teatro piemontèis” quest’anno registra un grande afflusso di pubblico tanto da raggiungere in pochi giorni il tutto esaurito.

Si invitano gli interessati a prenotare subito i posti in teatro al 347 8738733 (preferibilmente con whatsapp) per garantire i migliori posti in sala, ovviamente una prenotazione tardiva vedrà la riduzione dei posti più appetibili.

La rassegna continuerà con i prossimi spettacoli: sabato 7 marzo la Compagnia Tredipicche di Fiano Torinese presenterà “Trope spose per Monssu Poret!”; sabato 14 marzo il Gruppo teatro Carmagnola porterà in scena “Don Lorens ant i j pastis”. La serata finale sarà sabato 28 marzo con le premiazioni e avrà ospite i Teatranti Ancora una volta con la commedia “Na neuit spiritusa”.

Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice.