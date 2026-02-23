"Racconigi si racconta", un fine settimana tra Community Tour e #domenicalmuseo

Un fine settimana intenso attende coloro che vorranno con curiosità scoprire Racconigi.

Sabato 28 febbraio torna il terzo appuntamento con i Community Tour legati al progetto "Residenze Reali – Territorio da Re". La proposta si compone di una passeggiata in città e di una visita al Castello di Racconigi. Il tema del racconto sarà "Illustri Sconosciuti e regali celebrità". 30 anni fa veniva pubblicato dalla Biblioteca di Racconigi il volume "Illustri sconosciuti" che doveva dare voce a quei personaggi che la storia aveva un po' messo in disparte. Durante la passeggiata, grazie ai nostri Ambassador, scopriremo alcuni cittadini che hanno dato e danno oggi lustro alla città pur tenendosi spesso lontani dai riflettori. Incontreremo il presidente dell'Associazione Cantoregi, i volontari dell'Associazione Sul Filo della Seta ci ricorderanno lo studioso Mario Monasterolo a 10 anni dalla morte, il prof. Gianfranco Capello che ci parlerà del poco noto Giovan Battista Imberti. Presso la Pinacoteca Levis Sismonda conosceremo la presidente dell'Associazione Presidiarte e la curatrice del museo, la dott.ssa Anna Cavallera. La visita si completerà tra le sale del Castello Reale dove scopriremo visitatori più o meno noti che vennero a Racconigi in visita alla famiglia Savoia.

Domenica 1 marzo, in occasione della #domenicalmuseo, le guide dell'Ufficio Turistico coglieranno l'occasione per ricordare la ricorrenza della firma dello Statuto detto Albertino per approfondire la figura di Carlo Alberto di Savoia. Ultimo rampollo maschio del longevo casato sabaudo, fu inizialmente trattato con severità e talvolta con poco rispetto dai cugini regnanti, ma seppe poi dimostrarsi un degno sovrano. Le importanti tracce che ha lasciato al Castello di Racconigi raccontano di un uomo colto, raffinato e dallo spirito romantico nell'accezione ottocentesca. Lo Statuto che firmò il 4 marzo 1848 fu la carta costituzionale che venne applicata al Regno d'Italia e rimase in vigore fino all'avvento della Costituzione della Repubblica.