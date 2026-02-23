"Nuovi Italiani", martedì 3 marzo a Fossano un incontro su immigrazione e accoglienza

Martedì 3 marzo alle 21, presso l'Hostello Sacco di Via Cavour 33 a Fossano, si terrà l'incontro pubblico "Nuovi Italiani. Ridisegnare il comune futuro", promosso dal Partito Democratico della provincia di Cuneo.

La serata affronterà il tema dell'immigrazione e della costruzione di comunità inclusive, con l'obiettivo di avviare un confronto su come gestire i cambiamenti sociali in atto.

Ad aprire i lavori sarà Davide Sannazzaro, segretario provinciale del PD, che introdurrà la presentazione del documento di analisi e proposte elaborato dal Gruppo di lavoro sulla gestione dei flussi migratori.

Il documento sarà illustrato da Giuseppe Pagano, già Questore di Cuneo, e dai volontari Caritas Chiara Arnaudo e Domenico Zanelli, che porteranno prospettive differenti maturate attraverso anni di esperienza diretta sul campo.

Seguiranno le testimonianze di Nino Mana, direttore Caritas Cuneo-Fossano, e Caterina Brizio, volontaria Caritas e dell'Associazione Argonauti Aps, che racconteranno l'esperienza quotidiana dell'accoglienza.

A concludere l'incontro sarà Mauro Calderoni, consigliere regionale ed ex Sindaco di Saluzzo, che porterà il punto di vista di chi ha affrontato queste tematiche sul piano amministrativo.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.