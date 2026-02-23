A Cuneo si inaugura "Mondolè10": un nuovo spazio dedicato alla comunità educante

Un nuovo spazio dedicato all’incontro, all’educazione e alla formazione. Un laboratorio permanente dove incontrarsi e progettare insieme un futuro migliore. Da un’idea della famiglia Longo - anima de La Lucerna Educational, realtà cuneese storicamente impegnata nel mondo dell’educazione, della didattica innovativa e degli ambienti di apprendimento - nasce a Cuneo “Mondolè10”, un luogo aperto dove favorire l’incontro della comunità educante. Lo spazio, che prende il nome dall’indirizzo in cui si trova, sarà gestito dalla “Fondazione Mondolè 10 Ets” appena costituita e presieduta da Cinzia Longo.

[Cinzia Longo]

“Mondolè10” sarà inaugurato venerdì 27 febbraio alle 17 con un momento di approfondimento sullo sviluppo educativo territoriale con numerosi ospiti, aperto al pubblico interessato. L’avvio ufficiale del nuovo progetto, che rivaluta un ex spazio commerciale dell’azienda La Lucerna, avverrà così a 55 anni esatti di distanza dal quel 27 febbraio 1971 quando Giorgio ed Emilia Longo, nonni di Cinzia, diedero vita al progetto CE.D.I.S. (Centro Documentazione Informazione Sociale) con una struttura all’avanguardia per quei tempi, dotata di una sala conferenze, un laboratorio linguistico e un’esposizione permanente di sussidi didattici e audiovisivi. Così, oggi come allora, la famiglia Longo diventa promotrice di un centro culturale, un laboratorio aperto a insegnanti e scuole, un modo per contribuire allo sviluppo educativo della comunità di appartenenza. L’attività di “Mondolè10” si concretizzerà, inoltre, dando vita a spazi di coprogettazione con Comuni, assessori, tecnici territoriali oltre a workshop e attività di team building per aziende sensibili all’educazione e scambio di buone pratiche tra enti, cooperative e scuole. I locali, funzionali a incontri e conferenze, saranno a disposizione anche per attività ed eventi promossi da realtà affini e aperti a esperienze educative legate al gioco, alla sperimentazione, alla multidisciplinarietà.

[1971, Laboratorio linguistico presso CEDIS in via Berrini]