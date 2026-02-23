Panchine lilla, dal ricordo all’impegno: cresce ad Alba il progetto in memoria di Irene Ferrero

Nel marzo 2025, ad Alba, prendeva forma un progetto destinato a diventare un segno concreto e duraturo di memoria, consapevolezza e speranza. Con l’inaugurazione della Panchina Lilla nel parco della Zona H, promossa dall’associazione Il Bucaneve in collaborazione con il Comune, la comunità si è stretta attorno al ricordo di Irene Ferrero, giovane albese scomparsa a soli 23 anni.

Su quella panchina, colorata del simbolo della lotta ai disturbi del comportamento alimentare, è inciso un pensiero semplice e potente: “Voglio imparare ad amarmi”. Un messaggio che è diventato il titolo e l’anima di un percorso di sensibilizzazione capace di coinvolgere istituzioni, scuole, associazioni, famiglie e tanti cittadini.

Dopo l’iniziativa del 15 marzo 2025 – in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla – e le successive inaugurazioni, tra cui quella del maggio 2025 a Bra, il progetto continua nel 2026 con un calendario ricco di appuntamenti, ampliando la rete territoriale e rafforzando l’impegno condiviso nella prevenzione e nell’informazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Il nuovo ciclo di eventi riparte sabato 28 febbraio a Magliano Alfieri, con l’inaugurazione della Panchina Lilla alle ore 16 presso il Parco del Belvedere. A seguire, alle 16.30 nel Salone degli Stemmi, si terrà un convegno di approfondimento con la partecipazione di Maria Grazia Giannini, presidente dell’associazione Il Bucaneve, della psicologa Stefania Lanaro, di Andrea Fedozzi, psicomotricista, e di Monica Sciolla, socio familiare dell’Associazione Il Bucaneve.

L’incontro sarà moderato da Monica Veglio e si concluderà con un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale. Un momento di comunità, riflessione e vicinanza, nel segno del dialogo tra competenze professionali e testimonianza personale.

Il percorso proseguirà il 14 marzo ad Alba, nuovamente nella Zona H, alle ore 15, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. L’evento prevede musica e letture, per ribadire attraverso l’arte e la cultura un messaggio di prevenzione e speranza.

Il 24 marzo 2026 sarà la volta di Castagnito: alle ore 16 si terrà l’inaugurazione della Panchina Lilla, mentre alle 21, presso il teatro comunale, è previsto un incontro serale di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza.

Il progetto continuerà il 18 aprile a Guarene, con l’inaugurazione di due Panchine Lilla, una nella frazione Vaccheria e una nel capoluogo, in orario pomeridiano. Un segnale importante di coinvolgimento diffuso sul territorio comunale.

Infine, il 9 maggio, l’iniziativa farà tappa a Grinzane Cavour, con l’inaugurazione di una nuova Panchina Lilla accompagnata da un incontro di sensibilizzazione.

Quello nato ad Alba non è soltanto un progetto simbolico, ma un vero percorso educativo e sociale. Le Panchine Lilla rappresentano luoghi fisici di memoria, ma soprattutto spazi di consapevolezza: invitano a fermarsi, riflettere, parlare. Parlare di disturbi del comportamento alimentare significa rompere il silenzio, superare stigma e pregiudizi, promuovere l’ascolto e la prevenzione.

Il titolo scelto, “Voglio imparare ad amarmi”, racchiude il cuore dell’iniziativa: un invito rivolto ai giovani, alle famiglie e all’intera comunità. Un invito a riconoscere il valore della cura, dell’empatia e dell’informazione corretta.

Nel 2026 il progetto si amplia, ma resta fedele alla sua origine: trasformare il dolore in impegno, la memoria in azione, la fragilità in possibilità di rinascita. Perché dai disturbi alimentari si può guarire, ma solo attraverso conoscenza, sostegno e una comunità capace di farsi carico, insieme, della responsabilità di non lasciare nessuno solo.