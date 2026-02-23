"Prendiamo un caffè?", giovedì al Monastero di San Biagio a Mondovì il pomeriggio per gli over 65

Giovedì 26 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 al Monastero di San Biagio a Mondovì torna “Prendiamo un caffè?", un pomeriggio di movimento, creatività e condivisione per persone over 65, con merenda finale. Un invito semplice, ma prezioso: prendersi un pomeriggio per sé, incontrare nuove persone, muovere il corpo con dolcezza e lasciarsi sorprendere dal piacere di creare, senza giudizio e senza fretta.



L’incontro sarà guidato da due professioniste che sanno trasformare un laboratorio in un’esperienza di benessere reale e accessibile: Viviana Falcade, arteterapeuta, aprirà uno spazio di espressione creativa dove sperimentare materiali, colori e gesti, senza l’ansia del “saper fare” e con la libertà di essere come si è, mentre Federica Ramona, musicoterapeuta, farà risuonare voci, corpi e mani per creare bellissime armonie, e l'accompagnamento giusto per ricordare le canzoni d'altri tempi (e inventarne di nuove). Importantissimo per chi partecipa al laboratorio creativo: portatevi un vaso, possibilmente in terracotta o plastica dura usato e lavato per il laboratorio. E se ne avete anche più

di uno meglio!



"Qui et Ora" è pensato per persone over 65, ed è aperto a chi convive con fragilità legate alla memoria, al movimento o alle funzioni cognitive (come Alzheimer o Parkinson), e a chi se ne prende cura ogni giorno: perché qui non si viene per dimostrare qualcosa, ma per stare bene insieme, sentirsi accolti e parte di una piccola comunità.



E alla fine, come ogni incontro che si rispetti, ci si ferma davvero: merenda insieme, per chiacchierare, conoscersi e chiudere il pomeriggio con leggerezza, magari con una bella partita a carte. La partecipazione è gratuita, con un contributo di 2 euro richiesto solo per le spese della merenda.



Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con i Comuni del territorio e i Consorzi CSSM e CSAC. Gli appuntamenti sono ogni 15 giorni, sempre il giovedì, dalle 14.30 alle 17.30 fino a fine maggio, e poi riprenderanno da settembre. I prossimi incontri saranno il 12 e 26 marzo.