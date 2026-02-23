"La fiaba di Celeste", domenica all'Officina Santachiara uno spettacolo sui colori dell'inclusione

Domenica 1 marzo alle 17:30, l'Officina Santachiara di Cuneo (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano) ospita "La fiaba di Celeste", spettacolo de La Piccionaia e Compagnia Franceschini PerformingArts rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.

Protagonisti sono i colori dell'arcobaleno. Nonno Gianni racconta a una bambina, che a scuola nessuno vuole vicino a sé, la storia di Celeste: un colore che gli altri non accettano e che parte per un viaggio nel mondo delle tinte. Lungo il cammino Celeste conosce gli altri colori, sperimenta le loro caratteristiche, pregi e difetti, fino a superare una grande difficoltà e conquistare il proprio posto nell'arcobaleno. Una metafora semplice e potente per raccontare diversità, inclusione e integrazione, temi affrontati con leggerezza e poesia.

Lo spettacolo intreccia narrazione, pittura estemporanea e animazione di figure, proseguendo la ricerca artistica di Gianni Franceschini sul ruolo della pittura nella drammaturgia teatrale. Le scene prendono forma sotto gli occhi del pubblico: colori, segni e ornamenti vengono creati direttamente in scena, generando emozioni e suggestioni visive che accompagnano il racconto. Un'esperienza che stimola l'immaginazione, educa allo sguardo e invita a riconoscere il valore delle differenze fin dalla prima infanzia.

Di Gianni Franceschini, con Gianni Franceschini e Nicola Pazzocco. Scene di Gianni Volpe, figure di Marisa Dolci, musiche di Giovanni e Alessandro Franceschini, luci e audio di Giancarlo Dalla Chiara, foto di scena di Andrea Bighi.

Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro sotto i 10 anni. Biglietti acquistabili in loco, non è necessaria la prenotazione.