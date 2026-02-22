Invito a teatro a Monforte d'Alba: la Compagnia degli Eretici porta in scena Romeo e Giulietta

Prosegue “Invito a teatro”, la rassegna mensile in quattro appuntamenti promossa dalla Compagnia degli Eretici, realtà nata all’interno dell’Associazione Monfortearte Odv. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il debutto dedicato al Cyrano de Bergerac, il gruppo torna sul palco con un nuovo classico della tradizione teatrale.

Il secondo appuntamento sarà infatti dedicato a “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, proposto nella formula che caratterizza l’intera rassegna: letture interpretate e narrazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la crescente partecipazione del pubblico alle attività teatrali, offrendo testi e commedie capaci di intercettare gusti diversi e ampliare la platea degli spettatori.



Lo spettacolo è in programma venerdì 27 febbraio, alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Monforte d’Alba (via della Chiesa 2).

L’ingresso è libero e, al termine della serata, è previsto un piccolo buffet conviviale .

Si rivolge un sentito ringraziamento al Comune di Monforte d’Alba per la concessione del Teatro Comunale e per il costante sostegno alle attività culturali promosse nella comunità.