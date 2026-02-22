“Un orto a colori, coltiviamo bellezza”: un seminario in due serate a Mondovì

Il Comizio Agrario organizza il seminario formativo “Un orto a colori, coltiviamo bellezza”: due serate sull’orto e le buone pratiche di coltivazione condotte da Andrea Giaccardi dell’Orto del Pian Bosco per tutti coloro che desiderano coltivare in modo sostenibile. Le serate sono previste nelle seguenti date.

- venerdì 27 febbraio. Tutte le sfumature della biodiversità: quella del suolo, e il suo ruolo nel mantenimento della fertilità e della salute dell'orto; quella coltivata, l'orto-giardino;quella selvatica, e come imparare a collaborare con la natura.

- venerdì 6 marzo. Buone pratiche agrarie, le tecniche per tutelare la biodiversità nell'orto. Sovesci, Consociazioni e Rotazioni. Un'idea di orto, suggerimenti di progettazione, dalle aiuole al raccolto.

Nel mese di aprile è prevista una visita in cascina presso l’Orto del Pian Bosco di Fossano.

Le serate sono presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

Iscrizione obbligatoria.