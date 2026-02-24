Bra assume: tre concorsi del Comune per 8 posti a tempo indeterminato

Il Comune di Bra è alla ricerca di nuove figure professionali. In questi giorni sono stati banditi tre diversi concorsi per la selezione di otto nuove posizioni lavorative a tempo pieno e indeterminato. Tutti i bandi sono pubblicati sul portale nazionale del reclutamento ( www.inpa.gov.it ) e sul sito ufficiale www.comune.bra.cn.it , nelle sezioni “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”.

Il primo bando riguarda cinque agenti della Polizia Locale, di cui due riservati ai congedati di ferma breve o prefissata, di cui agli artt. 678 e 1014 del Codice dell’ordinamento militare, che eventualmente partecipino al concorso. Al concorso possono partecipare soggetti diplomati di età compresa tra i 18 e i 38 anni in possesso dei requisiti indicati nel bando; le domande dovranno essere presentate unitamente ai documenti richiesti entro mercoledì 25 marzo 2026 unicamente attraverso il portale del reclutamento InPA. Il percorso selettivo prevede un’eventuale pre selezione, una prova scritta e una orale.

Il secondo bando prevede invece la selezione di due Istruttori tecnici da destinare alla Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Protezione Civile. Anche in questo caso le persone dotate dei requisiti richiesti potranno presentare domanda attraverso il portale InPA entro il 24 marzo. Il concorso si articolerà in una eventuale pre selezione, una prova scritta ed una orale.

Infine, il Comune ha bandito un concorso per la ricerca di un Operatore specializzato – elettricista da impiegare presso la Ripartizione Lavori Pubblici. Il termine ultimo per la presentazione della domanda (sempre mediante il portale InPA) è fissato per il 13 marzo. Il percorso selettivo sarà articolato in due prove: una teorico/pratica e una orale.