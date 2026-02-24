Il Comune di Cuneo cerca un funzionario di Polizia Locale per i Nuclei Stradale e Servizi Mirati

Il Comune di Cuneo cerca un funzionario di Polizia Locale. Il bando di concorso è consultabile sul portale del reclutamento (inPA) . La figura ricercata dovrà integrarsi stabilmente nei processi amministrativi e nei servizi del Nucleo Polizia Stradale e Pronto Intervento e del Nucleo Servizi Mirati, garantendo la qualità delle attività svolte e dei risultati ottenuti. Dovrà assicurare un flusso costante e corretto delle comunicazioni, fornire supporto e consulenza operativa e coordinare le risorse assegnate, assumendo anche la responsabilità diretta di specifici moduli e strutture organizzative. Il trattamento economico previsto per la posizione è fissato in oltre 23 mila euro lordi, oltre alla tredicesima e agli altri emolumenti e indennità previsti.

Si specifica che tra i requisiti per l’ammissione al concorso, oltre a una laurea specifica – art. 2 del bando – è richiesto l’avvenuto superamento del corso di qualificazione per l’immissione in ruolo previsto dall’articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 s.m.i. o di analogo percorso formativo che consenta l’impiego del dipendente in tutte le funzioni ricomprese nella legge 7 marzo 1986, n. 65 s.m.i. “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”. Si consiglia di consultare il bando per avere una panoramica completa.

La scadenza per la presentazione delle domande, che potrà essere effettuata a questo link , è fissata alle 12 di giovedì 26 marzo 2026.



