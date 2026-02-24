EDISU Piemonte avvia i pagamenti per gli ultimi 4mila borsisti: copertura totale confermata anche per il 2025/26

A seguito della delibera regionale che ha stanziato ulteriori 11.593.260 euro per la copertura delle borse di studio, EDISU Piemonte ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie. Anche i rimanenti 4.073 studenti idonei riceveranno la borsa di studio nei prossimi giorni, confermando per l'Anno accademico 2025/26 l'assegnazione al 100% degli aventi diritto secondo i parametri statali.

"Subito dopo l'approvazione della delibera regionale di assegnazione delle risorse abbiamo lavorato per consentire in tempi rapidi l'aggiornamento della graduatoria – ha dichiarato Roberta Piano, presidente di EDISU Piemonte –. Gli accrediti delle risorse delle borse di studio saranno visibili sui propri conti correnti agli studenti nei prossimi giorni, con tempistiche dipendenti dai singoli istituti di credito".

Grazie all'impegno della Regione Piemonte, anche quest'anno è stata garantita la copertura totale degli aventi diritto. Il numero complessivo dei borsisti ha raggiunto la cifra record di 20.157, con un incremento dell'8% rispetto al precedente anno accademico. Gli stanziamenti complessivi per il diritto allo studio sono saliti a 109.725.053 euro, tre milioni in più rispetto all'Anno accademico 2024/25.

"Numeri importanti che confermano l'impegno condiviso per sostenere i percorsi universitari di tanti studenti", ha concluso la presidente Piano.