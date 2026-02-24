Dieci anni di Orto in condotta: a Busca prosegue la collaborazione con Slow Food

Martedì 17 febbraio, nella Sala del Consiglio del Municipio, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Busca, l’Istituto Comprensivo “Carducci” e il progetto Orto in condotta Slow Food, che consolida una collaborazione avviata dieci anni fa.



L’accordo è stato sottoscritto alla presenza del sindaco Ezio Donadio, dell’assessora all’Istruzione Lucia Rosso, del dirigente scolastico Davide Martini e dei rappresentanti della Condotta Slow Food Fossano: Marco Barberis, Franco Morra ed Eraldo Re.



La Condotta Slow Food affianca gli insegnanti nella progettazione delle attività didattiche e organizza per loro momenti di formazione e aggiornamento, mentre le scuole inseriscono l’orto all’interno dei propri Piani dell’Offerta Formativa. Tra le iniziative educative e di sensibilizzazione in programma, figura anche la partecipazione alla Fiera di Maggio, in calendario domenica 31 maggio, che per il secondo anno consecutivo ospiterà un’area interamente dedicata al progetto.



Gli spazi dedicati agli orti saranno allestiti nei pressi della scuola dell’infanzia del capoluogo, nella sede dell’ex scuola primaria di Busca – che attualmente accoglie gli alunni della scuola di San Chiaffredo, interessata dai lavori per il nuovo complesso scolastico – e nelle scuole dell’infanzia e primaria della frazione Castelletto.



Gli orti scolastici vengono coltivati nel cortile o nel giardino della scuola, in piena terra o in appositi cassoni, grazie all’impegno di studenti e insegnanti, con il supporto della comunità (genitori, nonni e volontari). Lavorare la terra significa entrare in contatto con un mondo tutto da scoprire: le lezioni nell'orto sono l’occasione per introdurre concetti come l'importanza di seguire un'alimentazione sana ed equilibrata, di conoscere la provenienza del cibo e capire e studiare l'agricoltura e i suoi metodi.





