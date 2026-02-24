Alba: venerdì 6 marzo interruzione dell'energia elettrica in Viale Industria e Viale Artigianato per lavori sugli impianti

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sugli impianti nella giornata di venerdì 6 marzo dalle ore 8 alle ore 15:30.

L'intervento interesserà Viale Artigianato ai civici 28, 30 e 30/c, compresi gli edifici senza numero civico e i cantieri presenti nella zona, oltre a Viale Industria ai numeri 17 e 22 e agli stabili privi di numerazione.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo Enel invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta oppure scaricare l'App gratuita per smartphone di E-distribuzione. Per segnalare un guasto è attivo il Numero Verde 803.500.