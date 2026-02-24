A Chiusa di Pesio aperture straordinarie per il rilascio della carta d'identità digitale

A partire dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Diventerà infatti obbligatoria la Carta d'Identità Elettronica (CIE), che sostituirà definitivamente il precedente documento in formato cartaceo.

Per agevolare le cittadine e i cittadini nel passaggio al nuovo documento, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Chiusa di Pesio organizza una serie di aperture straordinarie dedicate ai residenti, durante le quali sarà possibile richiedere la CIE senza necessità di appuntamento.

Gli sportelli saranno aperti sabato 7 e 14 marzo dalle 8:30 alle 12:30, venerdì 20 marzo dalle 14 alle 18, sabato 21 marzo dalle 8:30 alle 12:30 e domenica 22 marzo dalle 9 alle 18. L'ultimo rilascio della giornata verrà evaso 10 minuti prima dell'orario di chiusura.

Per richiedere la CIE è necessario presentarsi con la tessera sanitaria, la vecchia carta d'identità e una fototessera recente.