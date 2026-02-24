A Busca il punto sulle Strategie Urbane d'Area

Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, nello Spazio Incontri di Porta Santa Maria, il sindaco Ezio Donadio ha ospitato uno dei momenti di confronto del progetto europeo UrbanCoop - Better cooperation governance to attain urban sustainable development e del programma delle Strategie Urbane d'Area (SUA), finanziato nell'ambito del Programma Interreg Europe 2021-2027.



Il progetto, che vede la Regione Piemonte tra i partner principali e la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino, punta a valorizzare la cooperazione interregionale per favorire la condivisione di conoscenze e buone pratiche, promuovendo attività di formazione e comunicazione su politiche urbane efficaci e inclusive.



"Nel settembre 2023 abbiamo ospitato la presentazione della SUA del Saluzzese, di cui Busca era capofila – ha spiegato il sindaco introducendo l’incontro –. Si tratta di progetti che interessano territori molto ampi e coinvolgono comuni non capoluogo, offrendo l’opportunità di realizzare interventi importanti di riqualificazione urbana e viabilità, oltre a rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni locali e la condivisione delle strategie di sviluppo".



Per Busca, l’intervento rientra nel programma di rigenerazione urbana e prevede, in particolare, la realizzazione di un ascensore panoramico per agevolare l’accesso all’ampio parcheggio di piazza Papa Giovanni Paolo II.



Sono intervenuti successivamente gli assessori regionali Marco Gallo, responsabile della Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, e Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive.



Il funzionario responsabile del settore Programmazione e sviluppo territoriale, Mario Gobello, ha introdotto il primo intervento, affidato a Giuliana Fenu, direttore della Direzione Competitività del Sistema Regionale, e alla professoressa Chiara Civera dell’Università di Torino, capofila del progetto. La mattinata è proseguita con un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e con la presentazione dei progetti dei Comuni di Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo, che hanno illustrato le migliori pratiche sviluppate nei rispettivi territori. All’incontro hanno partecipato i sindaci, amministratori e tecnici dei comuni coinvolti nel progetto.



Ulteriori dettagli e approfondimenti: www.regione.piemonte.it/UrbanCOOP .





