Borse di studio in Piemonte: Edisu completa i pagamenti per tutti i 20.153 studenti idonei

Con l’ultima tranche di pagamento, da parte di Edisu, tutti gli studenti idonei del Piemonte hanno ottenuto la borsa di studio. Proprio in queste ore, infatti, l’ente regionale per il diritto allo studio ha avviato i mandati di pagamento per gli ultimi 4.073 studenti aventi diritto, completando così l’intero pagamento degli assegni per l’anno accademico 2025/2026.

"In Piemonte la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e oggi, con l’avvio dei pagamenti anche agli ultimi aventi diritto da parte di Edisu che permetterà di coprire il 100% dei vincitori delle borse di studio, dimostriamo che gli impegni si mantengono con i fatti. Anche quest’anno, nonostante l’aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino.

Per l’anno accademico 2025/2026 sono 20.153 gli aventi diritto alla borsa di studio, 1.552 in più rispetto allo scorso anno. A fine dicembre sono state erogate 16.084 borse, 971 in più rispetto al 2024/2025. Il fabbisogno complessivo ha raggiunto i 110 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente. Con l’avvio dei pagamenti da parte di Edisu anche per i 4.073 idonei ancora in attesa, la copertura raggiunge oggi il 100%.

"Abbiamo scelto di investire sul merito e di garantire a chi studia in questo territorio la certezza che le istituzioni sono al suo fianco. Il diritto allo studio, in Piemonte, è una scelta politica chiara e coerente. Così si rafforza la fiducia e si costruisce il futuro del nostro territorio, partendo dai nostri giovani e dal merito", concludono il presidente Cirio e la vicepresidente Chiorino in merito alla notizia dell’avvio dei pagamenti da parte di Edisu per i 4.073 studenti idonei che riceveranno la borsa di studio in questi giorni.



