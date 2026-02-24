Gioia, neve e amicizia: la magia della giornata bianca dei plessi di Sale delle Langhe, Lesegno e Mombasiglio

Una mattinata all’insegna del divertimento e dell’avventura sulla neve è stata quella trascorsa dagli alunni dei plessi Sale delle Langhe, Lesegno e Mombasiglio insieme ai loro insegnanti, nel corso di una gioiosa “giornata bianca” organizzata per i bambini della scuola primaria.

Fin dalle prime ore, tra risate e curiosità, i piccoli sciatori si sono ritrovati carichi di entusiasmo ai piedi delle piste del comprensorio di Prato Nevoso, pronti a vivere un’esperienza unica immersi nel bianco candore delle montagne.

Il paesaggio, con le sue piste perfettamente innevate e il sole a rischiarare l’aria frizzante, ha fatto da cornice perfetta a una giornata che ha unito sport, scoperta e socialità.

La vera magia dell’esperienza è stata però la possibilità, per gli alunni, di avvicinarsi al mondo dello sci con entusiasmo e sicurezza, grazie alla guida esperta dei maestri della Scuola Sci SNOW ACADEMY TRAVEL di Prato Nevoso.

Questa scuola, attiva nella località alpina con istruttori qualificati e una didattica pensata appositamente per bambini e principianti, ha accompagnato i piccoli su ogni discesa con professionalità, pazienza e grande attenzione al divertimento e alla sicurezza.

Suddivisi in gruppi per livello, gli alunni hanno potuto muovere i primi passi sugli sci, esercitarsi con curve e discese e sperimentare il piacere di stare all’aria aperta in mezzo alla neve, accompagnati da incoraggiamenti e preziosi consigli.

Momenti di gioco, soste per recuperare energie e tante risate hanno scandito una giornata che ha lasciato nei bambini un ricordo pieno di gioia e soddisfazione.

La giornata bianca non è stata soltanto un momento di svago, ma anche un’importante occasione educativa: i bambini hanno imparato a superare piccole difficoltà, ad aiutarsi reciprocamente e a rispettare regole e spazi comuni, arricchendo così il proprio bagaglio di esperienze sociali.

Al termine della giornata, con sorrisi e occhi scintillanti, gli alunni dei plessi di Sale delle Langhe, Lesegno e Mombasiglio sono tornati a casa con nel cuore emozioni nuove, storie da raccontare e il desiderio di tornare presto sulla neve.