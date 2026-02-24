Grinzane Cavour, consegnati i lavori per la nuova rotonda di via Piana al Gallo: intervento da 260mila euro per la sicurezza stradale

Un incrocio considerato da tempo tra i più critici della viabilità locale entra finalmente nella fase operativa. Questa mattina, in frazione Gallo di Grinzane Cavour, è stata formalizzata la consegna dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la SP3 e la SP3 bis, al confine tra i comuni di Alba e Grinzane Cavour, lungo un tratto interessato da un intenso flusso quotidiano di mezzi pesanti e leggeri.

Alla consegna dell’incarico il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia , il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti, a rappresentare il lavoro congiunto tra gli enti coinvolti. Presenti anche il sindaco di Grinzane Cavour Gianfranco Garau, il primo cittadino di Alba, Alberto Gatto , oltre agli assessori Edoardo Fenocchio ed Elena Grimaldi.

Secondo quanto ricostruito dalla Provincia, l’avvio del cantiere per la rotatoria è fissato indicativamente per la fine di marzo, con la consegna dell’appalto effettuata nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, e una previsione di conclusione entro il mese di giugno. Una tempistica che, come sottolineato dal sindaco di, resta legata anche agli aspetti operativi di cantiere.

“Finalmente ci siamo”, commenta Gianfranco Garau, ricordando l’attesa accumulata negli anni. “È un lavoro finanziato totalmente dalla Regione, a cui va il nostro ringraziamento. La Provincia ha veicolato i fondi sul nostro territorio: oggi abbiamo un incrocio molto pericoloso e trafficato. La rotatoria sicuramente migliorerà la viabilità, rallenterà le vetture e si tratta di uno strumento positivo per tutto il territorio”.

Il finanziamento dell’opera è pari a 260 mila euro. “È un intervento importante per la sicurezza stradale e per la viabilità complessiva dell’area”, sottolinea il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti, evidenziando come la soluzione della rotatoria sia apparsa fin dall’inizio la più idonea per risolvere una criticità storica. “La sua realizzazione è stata possibile grazie a un lavoro sinergico tra gli enti coinvolti, che ha permesso di arrivare finalmente alla fase operativa su un tratto di strada molto trafficato”.

Il progetto è stato coordinato dalla Provincia di Cuneo in collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni di Alba e Grinzane Cavour ed è stato finanziato interamente dalla Regione Piemonte, rappresentata alla consegna nei suoi massimi livelli istituzionali.