Al Toselli di Cuneo Marco Paolini con lo spettacolo Antenati

Domenica 1° marzo 2026 ore 18, al teatro Toselli di Cuneo, spettacolo ANTENATI the grave party con Marco Paolini.

musiche Fabio Barovero

luciaio Michele Mescalchin

fonico Piero Chinello

direzione tecnica Marco Busetto

produzione Michela Signori, Jolefilm

Da dove veniamo? È l’interrogativo ancestrale che percorre l’intero spettacolo di Marco Paolini, legato al progetto “La Fabbrica del Mondo”. Antenati esplora l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, le 8.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, il piccolo nucleo africano da cui discendiamo.

Oralità, epica, teatro e finzione si intrecciano per dimostrare che nessuno di noi è solo uno, perché dentro il genoma di ogni individuo ci sono tracce e informazioni in codice di tutti coloro che lo hanno preceduto.

BIGLIETTI

Tutte le informazioni su costi e modalità di acquisto sono disponibili alla pagina: https://www.cuneocultura.it/teatri/teatro-toselli/biglietti-e-abbonamenti/

I biglietti sono acquistabili:

- on line al link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx ;

- alla biglietteria del teatro (via teatro Toselli 9) i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 16 [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].