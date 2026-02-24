Tra minerali, fossili e meraviglie naturali: Bra riscopre la geologia del mondo

Dai segreti dei basalti del Deccan alle trasparenze millenarie dell’ambra baltica: il fascino geologico del pianeta fa tappa a Bra. Sabato 7 e domenica 8 marzo il Movicentro (in Piazza Caduti di Nassiriya, di fianco alla stazione ferroviaria) ospiterà l’ottava edizione di GeoBra, la mostra mercato che si conferma un appuntamento imperdibile sia per il pubblico più “tecnico” dei collezionisti che per tutti gli appassionati delle meraviglie della natura.

Il percorso espositivo offrirà uno spaccato eterogeneo della ricchezza mineralogica e paleontologica mondiale. I visitatori potranno ammirare esemplari di quarzo e granati provenienti dalla catena alpina piemontese, oltre a fossili spettacolari del Marocco e del Madagascar. Per i palati più raffinati, non mancheranno i campioni da sistematica e i micromounts: cristalli rarissimi di dimensioni millimetriche, osservabili solo attraverso lenti o microscopi, che racchiudono in pochi millimetri la perfezione della geometria naturale.

Non solo mercato, ma un vero polo della cultura scientifica. L’evento vanta infatti la partecipazione di alcune tra le più prestigiose istituzioni del territorio in ambito naturalistico: non mancheranno il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, l’Università di Torino, l'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, il Museo Civico “Craveri” di Bra, il Museo Geologico “Federico Sacco” di Fossano, l’Associazione “Amici del Museo Eusebio” di Alba, l’Associazione “Centro Cicogne e Anatidi” di Racconigi, l’Associazione Micromineralogica Italiana (AMI), il Museo MagMax di Asti, il Museo Geologico Sperimentale del CAI di Giaveno.

L’iniziativa, organizzata da un gruppo di appassionati dell’Associazione “Amici dei Musei” di Bra, è realizzata con il patrocinio del Comune di Bra e della Regione Piemonte e l’amichevole collaborazione del Quartiere Oltreferrovia, dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Bra e del Gruppo Civico Volontari Protezione Civile.

L'ingresso è gratuito con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00 in entrambe le giornate.






