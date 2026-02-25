Le zuppe e il mondo contadino protagonisti del nuovo showcooking al Baladin

Nuovo appuntamento settimanale con gli ormai irrinunciabili show cooking all'Open Baladin Cuneo.

Appuntamento giovedì 26 febbraio dalle 18 alle 20. Quali saranno i piatti che verranno presentati, sempre in abbinamento alle birre di casa Baladin?

La serata sarà dedicata alle zuppe, abilmente preparate dallo chef di casa Luca Pasquale. A presentare l'evento Elio Parola.

Queste le ricette che i presenti impareranno a preparare.

Zuppa di cipolle o soupe à l'oignon, un piatto scalda cuore per eccellenza: è una ricetta francese a base di cipolle amata in tutto il mondo per il suo gusto rustico semplice e genuino, figlia di un tempo in cui a tavola si portavano ingredienti poveri e facilmente reperibili.

La supa mitunà è molto di più di una semplice zuppa, è un simbolo della cucina povera piemontese preparata con ingredienti come il pane raffermo, verdura di stagione brodo e formaggi locali, è l'esempio perfetto di come la cucina contadina trasformava il poco in eccellenza

Infine la minestra d'orzo del Trentino Alto Adige, anch'esso un piatto povero della tradizione contadina altoatesina a base di orzo perlato, verdure di stagione e dadini di speck.

Ricordiamo che gli eventi sono gratuiti ma con obbligo di prenotazione. Come? Telefonando all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).