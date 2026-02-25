Cuneo, sul grande schermo la magia della montagna

Quattro appuntamenti in collaborazione con il cinema Lanteri, per portare su grande schermo la meraviglia, la poesia e la potenza della montagna; tra film e documentari, storie di radici, attaccamento, imprese e spirito, da Monterosso Grana all’Himalaya, dalla Norvegia alla Valle Maira.

A febbraio i primi tre appuntamenti al Cinema Teatro Don Bosco, a marzo gli ultimi due appuntamenti al Cinema Lanteri.

Apre la rassegna, “Montagna in scena”, un festival che nasce a Parigi nel 2013, si dirama in altre città francesi e negli anni successivi si espande ai paesi europei francofoni, anglofoni, Scandinavia, Germania e Italia.