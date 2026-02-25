 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 25 febbraio 2026, 16:55

Cuneo, sul grande schermo la magia della montagna

Cinque appuntamenti tra febbraio e marzo al Cinema Teatro Don Bosco e al Cinema Lanteri: film e documentari dal mondo per raccontare radici, imprese e paesaggi, da Monterosso Grana all’Himalaya.

Cuneo, sul grande schermo la magia della montagna

Quattro appuntamenti in collaborazione con il cinema Lanteri, per portare su grande schermo la meraviglia, la poesia e la potenza della montagna; tra film e documentari, storie di radici, attaccamento, imprese e spirito, da Monterosso Grana all’Himalaya, dalla Norvegia alla Valle Maira. 

A febbraio i primi tre appuntamenti al Cinema Teatro Don Bosco, a marzo gli ultimi due appuntamenti al Cinema Lanteri.

Apre la rassegna, “Montagna in scena”, un festival che nasce a Parigi nel 2013, si dirama in altre città francesi e negli anni successivi si espande ai paesi europei francofoni, anglofoni, Scandinavia, Germania e Italia.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium