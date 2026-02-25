 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 25 febbraio 2026, 20:24

Dalla scuola al lavoro: all’ITIS Rivoira una lezione concreta sul futuro

Oltre sessanta studenti delle quinte coinvolti in tre ore di formazione tra busta paga, contratti e soft skills

Dalla scuola al lavoro: all’ITIS Rivoira una lezione concreta sul futuro

Oltre sessanta studenti coinvolti e tre ore di confronto concreto sul mondo del lavoro. È questo il clima che si è vissuto all’ITIS Rivoira di Verzuolo, sede dell’IIS Denina, dove le classi 5F, 5G e 5L hanno partecipato all’incontro formativo dal titolo emblematico ‘Stipendio, ferie e contratti: istruzioni per l’uso’. 

Un tema attuale e necessario – dicono gli insegnanti organizzatori dell’incontro - pensato per accompagnare i diplomandi verso il momento in cui, terminata la maturità, si troveranno ad affrontare le prime scelte professionali”. 

A guidare la prima parte della mattinata è stata Silvia Fanigliulo, responsabile di APEM Italia, che ha accompagnato gli studenti alla scoperta della busta paga e delle principali tipologie di contratto di lavoro. Con esempi concreti e spiegazioni chiare, ha mostrato come leggere correttamente le voci retributive, comprendere diritti e doveri e distinguere tra le diverse forme contrattuali. 

Nella seconda parte dell’incontro, Mario Clericuzio ha spostato l’attenzione sulle soft skills e sull’importanza della collaborazione. Non una lezione tradizionale, ma un’attività dinamica e coinvolgente: attraverso un gioco di squadra, gli studenti hanno sperimentato direttamente cosa significhi organizzarsi, comunicare in modo efficace e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. 

Grazie a questo incontro – affermano gli insegnanti - i diplomandi delle quinte dell’ITIS Rivoira hanno ora una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per affrontare la loro prima sfida professionale dopo la maturità: un passo concreto verso il futuro, costruito con responsabilità e consapevolezza”.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium