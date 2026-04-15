A Cuneo arriva l’aperitivo in inglese: impara divertendoti. Un’occasione originale per migliorare il proprio inglese in un ambiente rilassato e conviviale: il 21 aprile alle ore 18:30, Galì ospita un aperitivo speciale dedicato alla English Conversation.

L’evento propone un format dinamico che combina giochi e dibattiti in lingua inglese, perfetto per chi ha un livello B1 o B2 e desidera acquisire maggiore sicurezza nel parlare. L’obiettivo è semplice: superare la paura di esprimersi e imparare in modo naturale, divertendosi.

Con un contributo di 20€, i partecipanti potranno godersi un aperitivo accompagnato da attività guidate, pensate per stimolare la conversazione e favorire l’interazione tra i presenti.

I posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro domenica 19 aprile, contattando Micol via WhatsApp.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole mettersi in gioco, conoscere nuove persone e vivere un’esperienza diversa dal solito