L'IIS Alberghiero Donadio di Dronero trionfa alla "La Piazza Cocktail Challenge"

Importante affermazione per l’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero alla ventesima edizione della “La Piazza Cocktail Challenge”, svoltasi martedì 24 febbraio a Torino presso Piazza dei Mestieri. Il concorso, appuntamento annuale di riferimento per gli istituti professionali regionali del settore Sala e Bar, è considerato una delle manifestazioni giovanili più significative del comparto.

L’evento, realizzato in collaborazione con AIBES – Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, ha visto gli studenti confrontarsi nella creazione di drink originali suddivisi in tre categorie: Smoothie, Low ABV e IBA Drink, mettendo alla prova competenze tecniche, creatività e capacità di presentazione acquisite nel percorso di studi.

Gli allievi del “Donadio”, accompagnati e preparati per la competizione dal professore di Sala Guido Moscatiello, si sono distinti tra 11 scuole partecipanti, ottenendo risultati di assoluto rilievo:

1ª classificata – Categoria Smoothie: Cassandra Nistor (VB)

2ª classificata – Categoria Low ABV: Teresa Meriggio (VB)

3° classificato – Categoria IBA Drink: Lorenzo Castellini (VB)

A coronamento della giornata, l’Istituto ha inoltre ricevuto il prestigioso Premio Miglior Scuola, riconoscimento che valorizza la qualità della preparazione complessiva, la professionalità e l’impegno dimostrati dagli studenti.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai ragazzi. – dichiara il prof. Guido Moscatiello - Hanno affrontato la competizione con serietà, competenza e spirito professionale, dimostrando capacità tecniche e creatività. Questo traguardo è il frutto di un lavoro costante svolto in laboratorio e rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto l’Istituto”.

Il successo conseguito conferma l’eccellenza del percorso di Sala e Vendita dell’Alberghiero “Donadio”, che continua a distinguersi per la qualità della formazione e per la capacità di preparare giovani professionisti pronti ad affrontare con competenza il mondo della ristorazione e della mixology.



