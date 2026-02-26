L'Avis di Alba premia i donatori: l'Oscar della Generosità a Giuseppe Destefanis

Si è conclusa con la consegna delle benemerenze ai donatori e con l’approvazione degli adempimenti statutari l’assemblea annuale dell’Avis comunale di Alba, riunita al Salone polivalente di Magliano Alfieri. Un appuntamento partecipato che ha rappresentato soprattutto il momento di sintesi di un anno complesso per l’associazione, chiamata a confrontarsi con un calo delle donazioni inserito in una dinamica ormai diffusa a livello nazionale.

I dati illustrati nel corso dei lavori confermano infatti una flessione rispetto ai risultati raggiunti nel 2024: nel 2025 i donatori attivi risultano diminuiti di 121 unità (-4,05%), mentre le donazioni complessive hanno registrato 274 sacche in meno (-5,61%). Un arretramento che non riguarda soltanto il territorio albese ma riflette un andamento più ampio, legato a fattori demografici, sanitari e sociali.

Tra gli elementi che hanno inciso maggiormente emerge la difficoltà nel coinvolgimento delle nuove generazioni, anche a causa della riduzione delle giornate dedicate al progetto dell’autoemoteca nelle scuole, storicamente uno dei principali strumenti di sensibilizzazione. A questo si aggiungono le conseguenze della crescente mobilità internazionale — che comporta periodi di sospensione dalla donazione — e l’uscita progressiva dalla platea dei donatori di parte della fascia anagrafica più adulta, oggi soggetta a criteri sanitari più restrittivi.

Il calo non si presenta in modo uniforme nei gruppi comunali: Alba, che rappresenta il bacino principale dell’associazione, passa da 1.272 a 1.231 donazioni e da 1.988 a 1.927 donatori, confermando comunque una base associativa ampia e strutturata.

Conclusa la parte assembleare — con l’approvazione delle relazioni morali e finanziarie, la nomina dei delegati all’assemblea provinciale e gli interventi istituzionali — il momento centrale della giornata è stato dedicato al riconoscimento pubblico dei donatori, cuore dell’attività avisina e segno concreto della continuità del gesto solidale sul territorio. Tra i premi il è stato consegnato l'Oscar della Generosità, riconoscimento previsto per i volontari che si sono prodigati particolarmente per l'associazione. Il vincitore è stato Giuseppe Destefanis, responsabile del gruppo di Canale.

Distintivo in rame (10 donazioni)

Linda Aimasso, Giulia Albanese, Stefania Albarello, Marco Berruto, Maurizio Bertolotto, Kevin Biglione, Mariagrazia Bosticardo, Rachele Carichino, Silvia Carrara, Matteo Carretto, Giulia Cartello, Francesco Cavalleri, Annamaria Corrocher, Francesco Costa, Vittorio Crema, Alessandro Deidda, Federico Delsanto, Denise Derossi, Paola Di Nicola, Aurora Luisa Ficetti, Salvatore Franco, Stefania Gagliasso, Luca Giors, Emanuele Giovannini, Robert Jovanov, Marije Lleshi, Veronica Murialdo, Manuela Notarianni, Giulia Paccagnella, Ivana Panova Stojanova, Valentina Penna, Lorenzo Rabellino, Marina Rista, Marco Rizzo, Paolo Rosolia, Chiara Scazzuso, Rocco Sorrenti, Agostino Vecchio, Diego Vianello, Lucia Vignolo.

Distintivo d’argento (15 donazioni)

Stefania Albarello, Cristiana Bagnis, Gianluca Battaglia, Silvano Bertone, Andrea Bistagnino, Roberto Boffa, Enrico Bongiovanni, Massimiliano Bottero, Bruna Branda, Roberto Buongarzone, Simone Cappa, Mario Carosso, Giulia Cartello, Andrea Cavallotto, Matteo Cogno, Erika Costa, Letizia Degiacomi, Umberto Demagistri, Aurora Luisa Ficetti, Rinuccia Florio, Dejan Jangelovski, Katarzyna Kossakowska, Davide Mano, Goran Mitev, Gennaro Morinelli, Patrick Oggero, Maria Caterina Pasquino, Gianluca Piovano, Lorenzo Rabellino, Luca Romeo, Mario Sammori’, Vincenzo Scalabrino, Luigi Scaliti, Emanuele Vassallo, Sabrina Vezzoso, Francesca Viglino, Andrea Voerzio.

(I premiati per 10 e 15 donazioni)

Distintivo d’argento dorato (25 donazioni)

Stefania Albarello, Elisa Beltrutti, Mariangela Bertello, Fabio Bonanni, Matilde Bosco, Paolo Branco, Giovanna Capra, Giuliano Corino, Carmine Grasso, Orce Lazarov, Serena Lupo, Stefano Marello, Cecilia Marengo, Grazia Negro, Gerardina Rollo, Fabio Tripaldi, Stefano Vescera, Fabrizio Zaccagnino.

Distintivo d’oro (50 donazioni)

Marco Armando, Doriana Cencio, Maurizio Fenu, Gianni Giordano, Oreste Guarnero, Roberto Leone, Stefania Macario, Davide Mantello, Massimiliano Massucco, Davide Pelitti, Alessandro Prandi, Giovanni Saglietti, Gabriella Scaglione, Alessandro Scaparone, Andrea Spiga, Elena Vai.

(I premiati per 25 e 50 donazioni)

Distintivo d’oro con rubino (75 donazioni)

Roberto Cecere, Davide Cucco, Savino Dell’Agli, Simonetta Elia, Mauro Ferrino, Roberta Pelassa, Luigi Rabellino, Patrizia Rolando, Fabio Usberti.

Distintivo d’oro e smeraldo (100 donazioni)

Giorgio Ambrosano, Massimo Fossato, Fulvio Pittatore, Antonio Sarno.

Stella della Solidarietà (125 donazioni)

Claudio Bertorello (Corneliano), Mauro Cane (Magliano).

(Il volontario premiato Claudio Bertorello)

(Il volontario premiato Mauro Cane)

(I premiati per 75. 100 e 125 donazioni)