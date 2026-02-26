Aeroporto di Cuneo, Enac amplia l’operatività: ma a Levaldigi era già realtà

Anche l’aeroporto di Cuneo entra nell’elenco degli scali per i quali Enac ha dato parere positivo all’ampliamento progressivo dell’attuale scenario di operatività. A darne notizia oggi è stato l’Enac, spiegando che Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì potranno beneficiare di un’estensione dell’orario di apertura o di un upgrade dei servizi di navigazione aerea.

Secondo quanto comunicato da Enac, la nuova configurazione “risponde non solo alle richieste dei gestori ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizio pubblico”. L’obiettivo è anche quello di decongestionare gli scali prossimi alla saturazione e migliorare l’efficienza della rete aeroportuale nazionale.

Nel dettaglio, per quanto riguarda Cuneo, l’estensione dell’operatività è già in vigore: si passa da 10 a 14 ore, sia nella stagione invernale sia in quella estiva.

Ma a Levaldigi, di fatto, non cambia nulla. Come sottolinea la direttrice generale Anna Milanese: “No, per noi non cambia nulla. Eravamo già così e rimaniamo”. L’aeroporto cuneese, infatti, operava già con questo assetto orario, che ora viene formalmente inserito nel nuovo quadro nazionale.

L’attenzione si sposta dunque sull’offerta voli della stagione estiva, al via da fine marzo.

Con la Summer torna il collegamento con Palermo operato da Ryanair, mentre su Cagliari si lavora per rafforzare ulteriormente la presenza fin dall’inizio della stagione estiva. Al momento il volo Ryanair per il capoluogo sardo è previsto da giugno a settembre, ma la dirigenza sta trattando con i vertici della compagnia irlandese per anticipare l’avvio già da fine marzo.

In ogni caso, da giugno Cuneo potrà contare su un doppio collegamento settimanale rafforzato verso Cagliari. “Sì, quattro volte alla settimana: il mercoledì e il sabato con Ryanair, mentre è confermato anche il volo AeroItalia il venerdì e la domenica”, spiega Milanese.

E proprio il Cagliari targato AeroItalia sta dando riscontri positivi. “Va bene – conclude il Direttore Generale -, perché alla fine è un volo che serve, quindi la gente è abituata a prenderlo. Sono contenta che l’abbiano confermato in estate in modo da avere questo servizio aggiuntivo”.

Dunque, mentre a livello nazionale si ridisegna la mappa dell’operatività aeroportuale, per Cuneo la novità è soprattutto una conferma: Levaldigi consolida il proprio assetto e guarda alla stagione estiva con l’obiettivo di rafforzare rotte e frequenze, puntando su collegamenti ormai entrati nelle abitudini dei passeggeri.