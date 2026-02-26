Ancora un grande nome per l'Anima Festival di Cervere: il 16 luglio ci sarà Serena Brancale

È Serena Brancale la nuova grande protagonista dell’estate 2026 all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere: l’artista sarà in concerto giovedì 16 luglio nell’ambito di Anima Festival, portando in Piemonte una delle date più attese del suo nuovo “Sacro tour”.

L’annuncio arriva mentre la cantautrice è tra gli artisti favoriti al Festival di Sanremo, dove ha emozionato pubblico e critica con “Qui con me”, brano in gara capace di trasformare il silenzio dell’Ariston in ascolto puro. Un’interpretazione intensa e viscerale, dedicata alla madre, che ha confermato la maturità artistica di Brancale e le è già valsa il riconoscimento del Premio Lunezia per Sanremo 2026.

Il “Sacro tour” rappresenta una nuova tappa nel percorso della cantante pugliese, dopo aver calcato palchi internazionali del jazz e aver attraversato l’Italia con oltre 40 date dell’“Anema e core tour”, culminato al Teatro Arcimboldi di Milano. Il nuovo progetto promette uno spettacolo che intreccia energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione.

L’appuntamento del 16 luglio (prevendite disponibili da oggi su TicketOne) si inserisce in un calendario 2026 di grande prestigio per Anima Festival, che festeggia il decennale con un cartellone capace di unire generazioni e linguaggi musicali.

Si parte venerdì 10 luglio con Emma Marrone, attesa per l’unica data piemontese del suo tour estivo in modalità “tutti in piedi”. Domenica 12 luglio sarà la volta di Madame, protagonista del “Madame Tour Estate 2026”, seguita giovedì 16 luglio, appunto, da Serena Brancale.

Sabato 18 luglio salirà sul palco Luca Carboni con il tour “RIO ARI O”, a nove anni dalla sua precedente esibizione a Cervere.

Il decennale vivrà poi un momento speciale a settembre con un vero e proprio “evento nell’evento”: giovedì 3 settembre arriverà Riccardo Cocciante con “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”, unica data nel Nordovest in un anno simbolico che coincide con il suo ottantesimo compleanno, mentre sabato 5 settembre sarà protagonista Claudio Baglioni con “GrandTour La vita è adesso”, progetto celebrativo per i quarant’anni dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

«Anima Festival è il frutto di un percorso condiviso con il pubblico e con gli sponsor – sottolinea Ivan Chiarlo, patron della manifestazione insieme alla sorella Natascia – che in questi anni hanno creduto in un luogo di grande suggestione come l’Anfiteatro dell’Anima, permettendoci di ospitare artisti di primo piano del panorama nazionale e internazionale. I grandi appuntamenti di quest’anno vogliono essere un regalo speciale per il decennale della rassegna, premiando gli sforzi di tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno fantastico».