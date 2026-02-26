Ai nastri di partenza il Royal Community Tour di Racconigi [FOTO e VIDEO]

Sabato 28 febbraio, con punto di ritrovo alle 14.30 presso il palazzo comunale di Racconigi, parte il primo Royal Community Tour 2026, una proposta culturale di scoperta del territorio attraverso la narrazione degli ambassador locali.

L’appuntamento aperto a tutti, ha come titolo "Illustri sconosciuti e regali celebrità” e oltre alla visita del centro storico, guidata da racconigesi DOC, permette di conoscere le storie di personaggi del passato, tratte dal volume "Illustri sconosciuti" e di scoprire gli angoli nascosti della città, con inclusa alle 16.30 la visita alla residenza reale.

Royal Community Tour di Racconigi, è dunque una proposta culturale innovativa, di scoperta del territorio attraverso la narrazione degli ambassador locali, dei cittadini che vivono Racconigi ogni giorno, che ne conoscono storia e aneddoti.

Il progetto mira a rafforzare il legame tra comunità e territorio, valorizzando i borghi sorti nei secoli intorno alle Residenze come luoghi vissuti, ricchi di memorie, emozioni e significati (GUARDA IL VIDEO)

Il tour urbano si sviluppa tra gli storici setifici e il suggestivo Museo della Seta, custode di un'antica tradizione artigianale. Non mancherà l’occasione per ammirare la ricchezza artistica della Pinacoteca Civica Levis, così come una sosta alla scoperta del Real Biscotto di Racconigi e la visita presso un’azienda di produzione di biocosmesi.

Durante la visita al Castello Reale, si scoprirà quali VIP vi furono accolti, e chi fra loro ha lasciato i ricordi più significativi.

La partenza avverrà dall’Ufficio Turistico di piazza Carlo Alberto e saranno inclusi nel biglietto (12 €) la visita guidata in italiano e l'ingresso alla Residenza Reale.

Tutte le informazioni e le prenotazioni su: https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/community-tour-a-racconigi/royal-community-urban-tour-illustri-sconosciuti-e-regali-celebrita-detail

(foto di Roberto Croci - Archivio ATL del Cuneese)