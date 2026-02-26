Langa Silvatica dà appuntamento a Cerretto Langhe per il primo incontro della rassegna "Trame di Terra"

Sabato 28 febbraio appuntamento a Cerretto Langhe, presso il salone comunale, a partire dalle ore 9.30, per il primo incontro della rassegna "Trame di Terra", promossa nell'ambito del progetto Langa Silvatica, dedicata a evidenziare e approfondire le connessioni tra suolo, natura ed essere umano.

Il tema del primo incontro, "Il Bosco Invisibile", sarà il rapporto tra suolo, funghi ed ecosistema boschivo. In collaborazione con le associazioni La Rondine Chiama e Cine Per La Terra, con PanecoAmbiente e Dennis Botanic Collection, verrà proposta una giornata divulgativa dedicata alla biodiversità, agli ecosistemi boschivi e alle pratiche agricole rigenerative. La partecipazione è libera e gratuita, prenotazione consigliata

Il giorno dopo, domenica 1° marzo, ritrovo presso l'Oasi delle Terrazze (Lequio Berria) per una ricerca del tartufo insieme a un trifolao, un appuntamento già programmato a fine novembre, poi rimandato per il maltempo. Sarà anche l'occasione per una visita al primo terreno di proprietà di Langa Silvatica. L'appuntamento è per le ore 9:30 presso l'Oasi delle Terrazze, scarpe da trekking ed abbigliamento a strati consigliato; sarà un'ottima occasione per seguire un trifolao durante la sua ricerca nel suo habitat abituale.

Per informazioni: https://www.langa-silvatica.org/progetti/oasi-delle-terrazze