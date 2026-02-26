D’accordi Musicali torna a Dogliani con Cantamessa e Colonna

D’accordi Musicali per il terzo appuntamento torna a Dogliani, nel Teatro della Sacra Famiglia: domenica 8 marzo, ore 17, un duo tutto femminile composto da Mariacarla Cantamessa al flauto traverso e Simona Colonna al violoncello, flauto e voce presenta E(s)senza Musica?

Dogliani e Cherasco hanno deciso di collaborare nel campo della promozione culturale attraverso la musica, valorizzando le proprie esperienze e condividendo buone pratiche per proporre iniziative comuni. I concerti della domenica rappresentano un’occasione speciale per i residenti di entrambe le città e per i visitatori di vivere momenti di musica di grande qualità, condividendo esperienze artistiche in contesti storici e affascinanti.

Il duo Cantamessa-Colonna guiderà lo spettatore in un viaggio musicale di esplorazione dell’essenza della musica. Che cosa resta della musica se la si spoglia del superfluo? Qual è la sua essenza? E cosa accade se la musica diventa assenza, silenzio, ascolto? “E(s)senza Musica?” nasce come riflessione e come esperienza.

Il percorso si sviluppa in tre movimenti, tre modi di ascoltare e abitare il suono.

Si parte con i suoni più importanti per l’uomo, quelli profondi che lo radicano alle sue radici. Sono quelli che ci accolgono nel mondo, che parlano di terra, corpo, respiro. Una musica che nasce prima ancora delle parole. Seguono i suoni del cuore che lo portano a poter vivere le sue emozioni, melodie che toccano l’anima, risvegliano la memoria e raccontano l’umano sentire.

Infine si chiude con i suoni della mente, dello spirit; il suono come elevazione, incanto, pensiero, tra mito, sogno e immaginazione.

Il teatro Sacra Famiglia di Dogliani è un edificio molto suggestivo, costruito con mattoni fatti a mano che si vedono nelle belle volte e nelle pareti curate. La parte più antica fa parte di un complesso progettato dall’architetto Giovanni Battista Schellino. Ha circa settanta posti a sedere ed è uno dei teatri più piccoli d’Italia. Proprio per le sue dimensioni raccolte, la sua bellezza e la qualità degli spettacoli, è un luogo speciale che può diventare un importante punto di incontro per la comunità di Dogliani.

La rassegna è sostenuta dalla Fondazione CRC e dalle Fondazione CRT, ed è ad ingresso libero.

