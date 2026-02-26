"Tutta la mia voce": l'8 marzo a Dronero un reading musicale sulla violenza e il consenso

Il giorno 8 marzo alle ore 17:30 presso il cinema Iris di Dronero verrà portato in scena il reading musicale “TUTTA LA MIA VOCE – l’insonnia dell’amore”.

L’evento viene proposto, non a caso, proprio nel giorno della “Giornata internazionale della Donna” e tratta il delicato tema della parità di genere, della violenza, del rispetto e del consenso.

L’evento, fortemente voluto dalla direttrice del Museo Mallé, Ivana Mulatero, e dal Comune di Dronero, si inserisce nella rubrica “Ogni 8 del mese un 8 marzo. Piccole e grandi storie al femminile in valle Maira e dintorni” ideata, condotta e diffusa dal museo dronerese a partire dal 2021 e tutt’ora in corso.

Il reading musicale è tratto dal libro di Michela Marzano “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” ed alterna le letture, a cura di Elisa Dani, con brani musicali appositamente scelti ed eseguiti da Adele Gertosio (voce solista), Alberto Gertosio (flauto, basso elettrico e cori), Pinuccio Gertosio (pianoforte, percussioni e voce), Alberto Savatteri (chitarre e percussioni).

"A seguito degli innumerevoli casi di violenza domestica a cui siamo purtroppo abituati ad assistere, ad inizio 2024 abbiamo pensato di ideare uno spettacolo che potesse essere rivolto si ad un pubblico adulto ma soprattutto agli alunni delle scuole superiori, giovani e ragazzi nella fascia di età 15-19 anni, in modo da sensibilizzare su queste tematiche; ed è così che a seguito di un lungo lavoro di ricerca di letture e canzoni, siamo arrivati a mettere in piedi questo originale spettacolo che ci sta dando parecchie soddisfazioni".

Lo spettacolo è già stato, infatti, proposto nei principali auditorium e teatri della provincia e fuori regione, riscuotendo sempre un buon successo di pubblico e della critica.



A seguire, alle ore 18,45 verrà presentato il libro “Donne della valle Maira e del Cuneese”, edito da Nerosubianco, la cui pubblicazione è stata curata dal Museo Mallé e interamente finanziato dal Consorzio BIM del Maira.

In esso sono stati inseriti i cammei che riportano il profilo di 103 donne che in qualche modo hanno avuto un ruolo importante nella vita civile delle nostre valli cuneesi e che sono le protagoniste delle prime cinquanta puntate della rubrica social “Ogni 8 del mese un 8 marzo. Piccole e grandi storie al femminile in valle Maira e dintorni...”, diffuse dal marzo 2021 all’aprile 2025.

"È nato tutto dal Covid - racconta la direttrice Mulatero - dall’impossibilità di trovarsi al museo in occasione dell’8 marzo e parlare di una o più figure femminili. Abbiamo così voluto continuare il ricordo, ma con una cadenza temporale diversa, più ravvicinata, come sensibilizzazione a fronte dei numerosi fatti di cronaca. Il simbolico 8 marzo del Museo Mallé, così, non è più accaduto una sola volta l’anno, bensì ogni 8 del mese. Attraverso un’attenta ricerca storiografia, si è dato vita ad una rubrica on line che nel giro di poco tempo è diventata un appuntamento atteso, oltre che molto partecipato. Ed ora queste storie sono finalmente raccolte tutte in un unico volume".

L’ingresso è libero.

Per informazioni: Museo Luigi Mallé – museo.malle@comune.dronero.cn.it / via Valmala 9, Dronero (Cuneo) – 0171.291014 | 0171.908704 | 347 8878051 / FB @museomalle / Instagram: @museomalleofficial oppure Gertosio Pinuccio – 339/1703175 – gertosio70@gmail.com