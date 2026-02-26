SCI ALPINO / Far East Cup, ottimo secondo posto di Edoardo Saracco in slalom

Si è svolto il terzo appuntamento con la la Far East Cup, il circuito asiatico omologo alla Coppa Europa, sulle nevi giapponesi di Sugadairakohgen.
Nello Slalom maschile, vinto dallo svedese William Hansson del Mälaröarnas Alpina Skidklubb con il tempo totale di1’,45”,49/100, ottimo secondo posto a 33/100 per il carabiniere limonese Edoardo Saracco. A completare il podio il giapponese Seigo Kato del Nozawaonsen Ski Club, staccato di 36/100.
Il secondo miglior italiano è il finanziere della Val Badia Matteo Canins, quarto a 48/100.
Il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito ha chiuso al tredicesimo posto, con un distacco di 1”,13/100.