Fossano: nuovi orari di apertura in biblioteca, a partire dal 1° marzo

A Fossano, nella biblioteca comunale situata nei locali del Castello degli Acaja, è pronta dal 1° marzo la programmazione dei nuovi orari di apertura.

Per quanto riguarda l’aula studio e consultazioni al primo piano riservata agli adulti, sede aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Nel pomeriggio, invece, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18. Domenica chiuso.

Per i ragazzi l’aula al secondo piano è disponibile martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18 e sabato mattina dalle 9 alle 12. Lunedì, venerdì e domenica rimarrà chiusa.