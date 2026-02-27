“Frodi digitali, conoscerle per evitarle”, se ne parla alla conferenza in Banca di Caraglio

Martedì 10 marzo, alle 17,30, presso la Cittadella della Banca di Caraglio (piazza della Cooperazione, 1) avrà luogo una nuova conferenza dal titolo “Frodi digitali, conoscerle per difendersi”.

L’evento, organizzato dall’istituto di credito cooperativo, vedrà gli interventi di rappresentanti della Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale di Cuneo, che approfondiranno le tipologie più comuni di frodi online, e di Ugo Mattalia e Davide Paolo Dalcerri, referenti interni gestioni frodi della Banca di Caraglio, a cui spetterà il compito di illustrare le misure adottate dall’istituto a tutela dei clienti.

L’incontro, rivolto in particolare a soci, clienti e studenti, è ad ingresso libero ma occorre registrarsi presso le filiali della banca presenti sul territorio, scrivendo a conferenze@bancadicaraglio.it o telefonando allo 0171/617151.

“La sicurezza dei nostri soci e clienti è una priorità assoluta – dichiara il presidente della Banca di Caraglio, Livio Tomatis –. In un contesto in cui le frodi digitali sono in costante evoluzione, riteniamo fondamentale investire nella prevenzione e nell’informazione e con questa conferenza vogliamo offrire strumenti concreti per riconoscere i rischi e difendersi con consapevolezza. La formazione, infatti, è il primo passo per costruire una comunità più sicura e preparata. Questa iniziativa conferma, quindi, il nostro impegno non solo come istituto di credito, ma come riferimento per il territorio, nel promuovere cultura finanziaria e consapevolezza digitale a tutela dei cittadini”.