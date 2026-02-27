A Saluzzo l’addio a Luisa Pagliero, ex insegnante di ginnastica e volontaria Lilt

Lutto a Saluzzo per la morte di Luisa Pagliero, 78 anni, volontaria della Lilt di Saluzzo.

Era nell’organizzazione da una quindicina di anni, presente in numerose inizitiave che hanno coinvolto la città, dalla Camminata in rosa" alle attività di prevenzione oncologica della Lega italiana Tumori. Ha continuato fino a qualche mese fa la sua assistenza ai malati dell’Hospice di Busca.

"Ci mancherà molto la sua presenza preziosa e la ricordiamo con grande affetto e stima", dicono dalla sede della Lega in corso Roma.

Le eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute all’ente.

Volto conosciuto a Saluzzo era stata un'insegnante di educazione fisica delle Medie. I funerali si svolgeranno domani sabato 28 febbraio nella parrocchia di San Bernardino, alle 9.30. Il rosario questa sera venerdì 27 alle 18.

Luisa Pagliero lascia il figlio Marco con Carlotta, la figlia Elena con Eva, il nipote Nicolò, il fratello Michele con Stella, Carla con le cognate, nipoti e tutti i parenti.