Vigili del fuoco, in Granda quasi 11 mila interventi di soccorso nel 2025 [FOTO]

Festa dei vigili del fuoco, oggi, per l'87esimo anno dalla loro nascita.

La cerimonia si è svolta presso il comando provinciale di corso De Gasperi, a Cuneo, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia.

Il comandante Calogero Daidone, nel suo intervento, ha ringraziato i suoi uomini, evidenziando l'alto numero di interventi e il grande impegno messo in campo nel 2025, anno in cui i vigili del fuoco della Granda sono stati impegnati in 10.912 interventi di soccorso tecnico urgente.

Si tratta di interventi in cui esiste un rischio concreto e immediato per persone, animali o beni e comprende incidenti stradali, incendi ed esplosioni, soccorso a persone, ricerca e salvataggio, dissesti statici, danni d'acqua o rischio chimico o biologico.

Ma non solo.

Il 2025 si è chiuso con un bilancio ricco di interventi e attività preventive. Tra le principali azioni, 3.467 procedimenti di prevenzione incendi, 284 servizi di vigilanza in locali pubblici e 607 procedimenti di polizia giudiziaria per reati legati ai luoghi di lavoro e agli incendi.

Il personale ha inoltre partecipato a 51 sedute di verifica tecnica antincendio e numerosi corsi di formazione, in collaborazione con le strutture statali presenti sul territorio provinciale. L’obiettivo rimane quello di prevenire incidenti e garantire soccorsi rapidi ed efficaci in caso di emergenza.

Particolare attenzione è stata riservata ai progetti educativi: il percorso Pompieropoli ha coinvolto oltre 800 bambini in 15 eventi, mentre il progetto Scuola Sicura ha raggiunto circa 1.200 alunni in 25 istituti della provincia, promuovendo la cultura della sicurezza.

Il Comando ha ringraziato il personale in servizio e quello volontario per l’impegno dimostrato, sottolineando i valori di solidarietà, generosità e dedizione che guidano l’azione quotidiana dei Vigili del Fuoco.

E' stato poi il momento della consegna delle benemerenze per il personale in servizio e in quiescenza.

Hanno ricevuto il diploma di lodevole servizio per la complessiva opera prestata nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

***

Capo reparto Claudio Bernardi, consegna da parte del Prefetto Mariano Savastano

***

Capo reparto Fabrizio Meinero, la consegna da parte del senatore Giorgio Maria Bergesio

***

Capo reparto Aldo Pasquero, ha consegnato l'onorevole Monica Ciaburro

***

Capo reparto Flavio Serafini, consegna il questore Rosanna Minucci

***

Capo reparto Livio Blangetti, consegna da parte del colonnello Marco Piras, comandante dell'Arma provinciale

***

Capo reparto Maurizio Manfrino, la consegna da parte del comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Andrea Alba

***

Capo reparto Giorgio Perotti, la consegna da parte del questore Minucci

***

Caposquadra Pierpaolo Pellegrino, ha consegnato il sindaco di Fossano Dario Tallone

***

Caposquadra volontario Paolo Tognini distaccamento di Barge, la consegna da parte del tenente colonnello dell'Esercito Alberto Beccegato

***

Hanno ricevute le Croci di anzianità per il "lodevole servizio prestato da oltre 15 anni".

VF Coordinatore Luca Bono, premiato dal comandante Daidone

***

VF Coordinatore Mattia Manfredi premiato dal comandante Daidone

***

Caposquadra volontario Enrico Peano (Venasca), premiato dal comandante Daidone

***

CSV Flavio La Mantia (Fossano), premiato dal sindaco Tallone

***

CSV Giovanni La Mantia (Fossano), premiato dal sindaco Tallone

***

CSV Stefano Rosano (Fossano), premiato dal sindaco Tallone

***

Vigile del fuoco volontario Andrea Panero (Fossano), premiato dal sindaco Tallone

***

La cerimonia si è conclusa con la consegna di una borsa di studio del valore di 1.500 euro a favore di Valentina Giordano, figlia del compianto collega Elvio Giordano. Ha ritirato il riconoscimento la moglie Laura. Giordano è stato ricordato per la professionalità e la dedizione al lavoro e anche per la sensibilità artistica. A lui si deve, infatti, la realizzazione della meridiana tuttora presente sulla parte nord ovest della caserma di Cuneo. E' rimasto in servizio fino al 2018.