Tre iniziative dell' Auser Cuneo e Vallate nel mese di marzo

L’Auser Cuneo e Vallate nel mese di marzo si fa in tre. Tre sono infatti le iniziative che ha in programma.

La prima è la visita guidata e gratuita alla mostra, organizzata dalla Fondazione CRC e da Intesa S. Paolo, presso la ex-chiesa di S. Francesco dal titolo "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Accompagnati da una guida si visiterà la mostra mercoledì 4 marzo, dalle 15,30 (appuntamento alle ore 15,20 davanti alla Chiesa di S. Francesco. Ci saranno volontari Auser, visibili con pettorina, che accompagneranno). Il limite di 30 persone è già stato raggiunto per cui non è più possibile prenotarsi.

La seconda è la visita al Santuario di Santa Maria degli Angeli, prevista per giovedì 19 marzo dalle 10 alle 11,30. Saremo accompagnati dal Prof. Giovanni Cerutti, esperto di storia locale. L’appuntamento è per le 10 direttamente presso il Santuario. La partecipazione è gratuita. Tuttavia per ragioni logistiche e organizzative, visto che il gruppo deve essere limitato a 30 persone, è gradito un cenno di conferma via telefono e/o WhatsApp al numero di Antonio Pautassi, organizzatore: Cell. 347 3902403.

La terza iniziativa si svolgerà presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Augusto Rostagni 23/L, lunedì 30 marzo dalle 16 alle 18. Si intitola: “Le vie raccontano” ed è una passeggiata virtuale alla scoperta dei personaggi, luoghi e storie – a cui sono dedicate le vie del quartiere – attraverso la voce narrante degli alunni della classe III A dell’I C Cuneo Via Sobrero – Scuola Secondaria “L. da Vinci”. Gli alunni saranno accompagnati dalla loro insegnante Prof.ssa Elena Previti, coordinatrice del Progetto.

“Sin dalla classe prima” ci ha spiegato la Prof.ssa Previti “la classe III A della Scuola Secondaria ‘’L. da Vinci’’ dell’IC Cuneo via Sobrero ha incontrato la toponomastica cittadina e le sue storie in collegamento con gli argomenti di studio, in particolare con i personaggi e gli eventi della Storia, a partire dalla via della loro scuola e dal personaggio a cui questa è dedicata: rispettivamente via Ascanio Sobrero e Leonardo da Vinci. Alcuni alunni abitano nel quartiere Donatello, altri in altri quartieri della città, ma tutti insieme sono andati alla scoperta dei personaggi, delle storie e dei luoghi a cui sono dedicate le vie del quartiere Donatello e per un pomeriggio ne saranno i ciceroni narranti in una passeggiata virtuale”.