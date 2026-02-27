“4 passi a Crissolo”: sabato 7 marzo il quarto appuntamento tra borgate e Santuario di San Chiaffredo

Si conclude sabato 7 marzo con il quarto appuntamento in calendario la rassegna invernale “4 passi a Crissolo”, iniziativa della Proloco che propone trekking e ciaspolate guidate pomeridiane tra boschi e borgate attorno al paese, con conclusione conviviale in uno dei locali del centro.

Il percorso che viene proposto raggiunge in salita le frazioni Serre e Borgo, prosegue poi in discesa verso la frazione Bertolini e infine risale al Santuario di San Chiaffredo per poi rientrare in centro paese. Il ritrovo è fissato alle ore 14 in piazza Duca degli Abruzzi, davanti al Municipio; il ritorno è previsto intorno alle ore 18-18.30, con aperitivo finale presso il ristorante Visolotto.

La partecipazione ha un costo di 15 euro e comprende l’accompagnamento di una guida escursionistica abilitata e l’aperitivo conclusivo. In caso di necessità, le ciaspole possono essere noleggiate in loco al costo aggiuntivo di 5 euro. Le iscrizioni devono essere effettuate entro giovedì 5 marzo tramite WhatsApp al numero 329.1423539. L’escursione si svolge con un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti. In base alle condizioni della neve e del terreno verrà confermato l’utilizzo delle ciaspole; in assenza di innevamento adeguato il trekking avrà comunque luogo senza ciaspole.

Crissolo prosegue così il proprio impegno nella promozione di un turismo lento e attento al territorio, capace di coniugare natura, cultura e accoglienza.