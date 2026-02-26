A Dogliani si chiude la rassegna "Che spettacolo!... il Teatro"

La rassegna “Che spettacolo!... Il Teatro” si chiuderà con lo spettacolo fuori cartellone, Martedì 3 marzo 2026 – h.21.00, Hortense ha detto “Me ne frego!", rappresentazione del corso di teatro di Dogliani “Progetto Scena Dogliani” per la regia di Ilva Fontana.

Lo spettacolo è una versione della famosa farsa teatrale che George Feydeau scrisse nel 1916 dal titolo: Hortense ha detto “Me ne frego!”. L’opera si apre con il licenziamento della cameriera Hortense che per una risposta sfacciata scatena una serie di eventi e di equivoci. Il testo è uno dei migliori dell'autore e mette in luce le debolezze della famiglia convenzionale del tempo con un’acuta satira sociale tipica delle sue commedie.

Questo spettacolo è frutto del progetto teatrale che da quattro anni si tiene a Dogliani da cui è nata la compagnia laboratorio "Progetto scena" che ha come fine la promozione e la divulgazione della prosa sul territorio attraverso corsi professionali rivolti a tutti. La regia è affidata a Ilva Fontana; gli attori in scena sono: Billy Castillo Sepulveda, Giulia Cometto, Alessandro Taricco, Maria Zanon, Barbara Airaldi, Gerolamo Busseni, Simone Revelli, Gaia Pecchenino e Alessandra Porro.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Acqua delle Langhe e alla collaborazione dell’Associazione Castello c’è.

Informazioni e prenotazioni: