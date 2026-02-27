“VolontariAmo Junior”: conclusi gli incontri di educazione civica del progetto di AISPA nella scuola primaria Borgo Pieve di Savigliano

Si sono conclusi gli ultimi incontri di educazione civica “VolontariAmo Junior – Io siamo”, progetto ideato e promosso dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A., adattato per essere rivolto ai bambini delle classi di seconda elementare della scuola primaria Borgo Pieve di Savigliano in orario curricolare.

L’iniziativa, attraverso i laboratori ed incontri con gli operatori della Cooperativa Caracol, ha visto realizzarsi la sua terza edizione sul territorio saviglianese, calando gli obiettivi del progetto “madre” nell’ambiente dei più piccoli. L’intento è stato quello di far riflettere i bambini e le bambine sul concetto di volontariato, inteso non solo come aiuto, ma come una complessa rete di relazioni, dono, tempo e cura, attraverso un approccio esperienziale. I partecipanti sono stati guidati a scoprire che la propria identità trova la sua massima espressione quando si mette a disposizione degli altri, per contribuire alla costruzione del bene comune e che loro stessi sono soggetti di cura da parte di persone che, formalmente o informalmente, si occupano del loro benessere.

Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A., spiega: "Siamo doppiamente soddisfatti: in primis, per essere riusciti a presentare e diffondere il progetto in una scuola elementare, mettendoci nuovamente in gioco per una fascia di età diversa da quella dei due anni precedenti. In secondo luogo, perché le insegnanti hanno constatato che i laboratori hanno avuto ricadute positive sui bambini coinvolti. Grazie al supporto ed all’esperienza della Cooperativa Caracol, ci siamo rivolti a loro con concetti forse più semplici, ma che comunque danno una base solida su cui fondare futuri obiettivi, quali il senso civico, il volontariato, il rispetto della cosa pubblica e l’importanza di essere parte di una Comunità, avendo la possibilità di poterla “vivere” nella sua interezza. Tutto ciò, può porre le basi per uno stimolo ad un servizio più “ampio” che potrebbe sfociare anche nel contesto amministrativo locale, utile ed essenziale per il proseguimento di una Comunità futura». Conclude Gasco: «Vorrei rinnovare i ringraziamenti alle maestre e dirigente scolastici, agli operatori di Caracol ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano".