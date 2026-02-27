Marzo di incontri ed esperienze con “Giovani GenerAzioni”

Il mese di marzo si preannuncia particolarmente ricco di appuntamenti per il progetto Giovani GenerAzioni finanziato dal Bando Regionale Piemonte per i Giovani, che continua a proporre iniziative capaci di unire formazione, benessere e socialità nei comuni di Castelletto Stura, Morozzo, Montanera,Margarita e Rocca de Baldi per i giovani da 15 a 34 anni.

Il 3 marzo si concluderà il corso di autodifesa realizzato in collaborazione con l’Associazione KMA. Un percorso, che ha riscosso molto successo coinvolgendo i giovani partecipanti in un’esperienza intensa e concreta, offrendo strumenti utili per la sicurezza personale e la gestione delle situazioni di rischio. Non solo tecnica, ma anche consapevolezza, autocontrollo e fiducia in sé stessi: elementi fondamentali per affrontare con maggiore serenità la quotidianità.

Grande attenzione sarà poi dedicata al benessere e alla salute con il ciclo “Alimentazione consapevole”, in partenza il 10 marzo a Rocca de' Baldi in collaborazione con l’Associazione Sgasà. Quattro incontri, quattro tematiche diverse, ma un unico filo conduttore: nutrire conoscenza, salute e consapevolezza. Gli appuntamenti offriranno spunti pratici e momenti di approfondimento per comprendere meglio il rapporto tra cibo e stile di vita, imparando a fare scelte più attente e informate a tavola.

L’11 marzo sarà invece la volta della creatività, con il laboratorio di cucito a Montanera, curato dal Gruppo Lana e Fili. Tre incontri tematici accompagneranno i partecipanti alla scoperta di tecniche come uncinetto, punto croce, ricamo e lavorazioni in pannolenci. Un’occasione per riscoprire il valore del lavoro manuale, ma anche per condividere tempo e passioni in un clima di collaborazione e scambio.

Spazio poi alla riflessione e all’approfondimento il 12 marzo alle ore 20.30 a Castelletto Stura, con la serata “Fuggire, restare, filmare: come il cervello reagisce all’emergenza”. L’incontro, a cura di Ketty Leto e Noemi Bertinotti, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra istinto e decisione, analizzando le dinamiche che entrano in gioco quando ci troviamo di fronte a situazioni critiche. Un tema attuale, che invita a comprendere meglio i meccanismi delle nostre reazioni per affrontare le emergenze con maggiore lucidità.

Il mese si concluderà il 24 marzo con un momento dedicato alla condivisione e al sostegno reciproco: il primo appuntamento del “Tè delle Mamme”. Un pomeriggio pensato per le giovani mamme che desiderano confrontarsi, raccontarsi e creare nuove relazioni in un ambiente accogliente e informale. Un’iniziativa che punta a rafforzare la rete tra famiglie e a costruire uno spazio di ascolto e vicinanza.

Marzo, dunque, si conferma un mese intenso e variegato, in cui il progetto Giovani GenerAzioni rinnova il proprio impegno nel promuovere opportunità di crescita personale e collettiva, mettendo al centro le persone e il valore della comunità.

Per qualsiasi informazione contattare Luisa Brignone 3284592031



