 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 27 febbraio 2026, 18:48

Marzo di incontri ed esperienze con “Giovani GenerAzioni”

Formazione, benessere e creatività al centro delle iniziative nei comuni di Castelletto Stura, Morozzo, Montanera, Margarita e Rocca de’ Baldi: un mese ricco di appuntamenti per i giovani dai 15 ai 34 anni

Marzo di incontri ed esperienze con “Giovani GenerAzioni”

Il mese di marzo si preannuncia particolarmente ricco di appuntamenti per il progetto Giovani GenerAzioni finanziato dal Bando Regionale Piemonte per i Giovani, che continua a proporre iniziative capaci di unire formazione, benessere e socialità nei comuni di Castelletto Stura, Morozzo, Montanera,Margarita e Rocca de Baldi per i giovani da 15 a 34 anni.

Il 3 marzo si concluderà il corso di autodifesa realizzato in collaborazione con l’Associazione KMA. Un percorso, che ha riscosso molto successo coinvolgendo i giovani partecipanti in un’esperienza intensa e concreta, offrendo strumenti utili per la sicurezza personale e la gestione delle situazioni di rischio. Non solo tecnica, ma anche consapevolezza, autocontrollo e fiducia in sé stessi: elementi fondamentali per affrontare con maggiore serenità la quotidianità.

Grande attenzione sarà poi dedicata al benessere e alla salute con il ciclo “Alimentazione consapevole”, in partenza il 10 marzo a Rocca de' Baldi in collaborazione con l’Associazione Sgasà. Quattro incontri, quattro tematiche diverse, ma un unico filo conduttore: nutrire conoscenza, salute e consapevolezza. Gli appuntamenti offriranno spunti pratici e momenti di approfondimento per comprendere meglio il rapporto tra cibo e stile di vita, imparando a fare scelte più attente e informate a tavola.

L’11 marzo sarà invece la volta della creatività, con il laboratorio di cucito a Montanera, curato dal Gruppo Lana e Fili. Tre incontri tematici accompagneranno i partecipanti alla scoperta di tecniche come uncinetto, punto croce, ricamo e lavorazioni in pannolenci. Un’occasione per riscoprire il valore del lavoro manuale, ma anche per condividere tempo e passioni in un clima di collaborazione e scambio.

Spazio poi alla riflessione e all’approfondimento il 12 marzo alle ore 20.30 a Castelletto Stura, con la serata “Fuggire, restare, filmare: come il cervello reagisce all’emergenza”. L’incontro, a cura di Ketty Leto e Noemi Bertinotti, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra istinto e decisione, analizzando le dinamiche che entrano in gioco quando ci troviamo di fronte a situazioni critiche. Un tema attuale, che invita a comprendere meglio i meccanismi delle nostre reazioni per affrontare le emergenze con maggiore lucidità.

Il mese si concluderà il 24 marzo con un momento dedicato alla condivisione e al sostegno reciproco: il primo appuntamento del “Tè delle Mamme”. Un pomeriggio pensato per le giovani mamme che desiderano confrontarsi, raccontarsi e creare nuove relazioni in un ambiente accogliente e informale. Un’iniziativa che punta a rafforzare la rete tra famiglie e a costruire uno spazio di ascolto e vicinanza.

Marzo, dunque, si conferma un mese intenso e variegato, in cui il progetto Giovani GenerAzioni rinnova il proprio impegno nel promuovere opportunità di crescita personale e collettiva, mettendo al centro le persone e il valore della comunità.

Per qualsiasi informazione contattare Luisa Brignone 3284592031


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium