Davide Bioddo dell'Ancina di Fossano alle finali nazionali dei giochi matematici

Sarà Davide Bioddo, alunno della 3ª A Liceo Scientifico, a rappresentare il liceo Ancina alle finali nazionali dei giochi matematici. L’allievo ha infatti superato la selezione distrettuale della competizione denominata “Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede”, con un risultato che gli ha consentito di accedere alle prove che si terranno dal 7 al 9 maggio a Cesenatico. La classifica finale ha individuato i tre studenti migliori tra oltre 30 sfidanti.

I giochi consistenti nella risoluzione di problemi matematici dimostrativi e numerici hanno visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Provincia. Accanto alle competenze tecniche occorreva dimostrare notevole capacità di problem-solving sotto pressione. Unanime è stato il giudizio degli studenti all’uscita dalla selezione: la competizione offre un’idea della matematica come una disciplina avvincente e ingegnosa, non solo legata ad una meccanica memorizzazione e applicazione di regole.

Il risultato raggiunto da Davide rappresenta, quindi, un momento di orgoglio per l'intera comunità scolastica e un segnale di come la scuola sia un terreno fertile per scoprire i talenti, nel solco di una solida tradizione attestata anche dai risultati di Eduscopio.

I docenti di Davide e il Dirigente hanno naturalmente espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, esprimendo le più vive congratulazioni allo studente.

Ora tutta la comunità scolastica anciniana è pronta ad incoraggiare Davide e ad augurargli il meglio per la prossima sfida nazionale.