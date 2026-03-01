L’Unitre Cuneo presenta i primi appuntamenti di marzo

Lunedì 2 marzo, alle ore 15,30 al cinema Monviso, per la conferenza dell’Università delle Tre Età, Domenico Sanino presenterà: “Holi Festival in Rajasthan (India)”.

L’Holi Festival è una delle celebrazioni più attese dell’anno in India: segna l’arrivo della primavera e coinvolge migliaia di persone che si cospargono di polveri colorate in un tripudio di gioia e allegria. Ma l’Holi è molto più di una festa: è la celebrazione dell’amore, della passione, della fratellanza, un momento in cui le barriere sociali si dissolvono nel colore.

Il Rajasthan, terra di questa straordinaria esperienza, è una regione di contrasti affascinanti, dove antiche tradizioni sopravvivono e si intrecciano con la modernità.

Dal deserto del Thar ai sontuosi palazzi dei Maharaja, offre scenari mozzafiato e un patrimonio culturale unico.

Giovedì 5 marzo, sempre al cinema Monviso ore 15,30, Ivana Mulatero tratterà l’argomento “Le donne della Valle Maira e del Cuneese. Ogni 8 del mese un 8 marzo”.

È un appuntamento ormai fisso l’iniziativa “Ogni 8 del mese un 8 marzo”, ideata dal Museo Mallé di Dronero sotto la direzione dalla storica delle arti Ivana Museo.

Si tratta di cammei dedicati a piccole grandi storie femminili, un importante progetto nato l’8 marzo 2021, in collaborazione con l’archivista Daniela Occelli, che vede il coinvolgimento dell’intera popolazione.

Un modo per, durante l’intero arco dell’anno, celebrare le donne, con la scelta di figure che sono state importanti nei diversi ambiti, per il loro territorio, le persone ed in generale per la società italiana. Donne dell’area valmairese, ma non soltanto, che ricordarle vuol dire prima di tutto riconoscere il loro esempio.