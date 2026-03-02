A Cuneo un incontro sul Referendum organizzato dal Comitato di Cuneo Centro

il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, ha organizzato un incontro pubblico di approfondimento in vista del prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto serio, plurale e qualificato su un tema di grande rilievo istituzionale.

L’incontro si terrà martedì 3 marzo alle ore 20.45, presso la Sala Polivalente CDT di Cuneo.

Interverranno:

Avv. Claudio Streri, per illustrare le ragioni del Sì;

Dott. Paolo Perlo, già Presidente del Tribunale di Cuneo, per le ragioni del No;

modera la serata la giornalista de La Stampa Barbara Morra.

L’iniziativa nasce con l’intento di garantire un’informazione equilibrata e rispettosa delle diverse posizioni, senza finalità di indirizzo politico, ma con il solo scopo di favorire una partecipazione consapevole. Il tema della giustizia, per la sua delicatezza e complessità, merita infatti occasioni di approfondimento accessibili a tutti.